Новый терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля - 10.12.2025
Новый терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля
Новый терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля - 10.12.2025, ПРАЙМ
Новый терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля
Новый международный пассажирский терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля 2026 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. | 10.12.2025, ПРАЙМ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек - ПРАЙМ. Новый международный пассажирский терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля 2026 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Орлов в среду представил итоговый отчет о развитии Амурской области за 2025 год. "По аэропорту Благовещенска: несмотря на сложности с ключевой ставкой, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию пассажирский терминал. Строительство аэровокзального комплекса продолжалось два года, сейчас работы - на финишной прямой. В этом году аэропорт впервые в своей истории примет миллионного пассажира. Планируется, что рейс, на котором он прилетит, в тестовом режиме обслужат в новом терминале. С учетом всех пусконаладочных работ терминал должен заработать в середине февраля", - сказал губернатор. В Благовещенске в 2025 году завершается строительство и модернизация инфраструктуры аэропорта. Новая взлетно-посадочная полоса уже принимает широкофюзеляжные самолеты, созданы рулежные дорожки, перрон для малой авиации, установлено аэронавигационное оборудование, спасательные станции. Строительство нового аэровокзального комплекса стартовало в 2023 году. Сейчас работы в новом терминале находятся в финальной стадии. Как ранее сообщала пресс-служба международного аэропорта Благовещенска, пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту минувшим летом вырос в четыре раза, а всего воздушная гавань обслужила на 9% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Н.Н. Муравьева-Амурского - аэропорт федерального значения, расположенный в 15 километрах к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 километрах от государственной границы с Китаем. Он обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.
07:58 10.12.2025
 
Новый терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля

Орлов: новый терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля 2026 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек - ПРАЙМ. Новый международный пассажирский терминал аэропорта Благовещенска заработает в середине февраля 2026 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Орлов в среду представил итоговый отчет о развитии Амурской области за 2025 год.
"По аэропорту Благовещенска: несмотря на сложности с ключевой ставкой, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию пассажирский терминал. Строительство аэровокзального комплекса продолжалось два года, сейчас работы - на финишной прямой. В этом году аэропорт впервые в своей истории примет миллионного пассажира. Планируется, что рейс, на котором он прилетит, в тестовом режиме обслужат в новом терминале. С учетом всех пусконаладочных работ терминал должен заработать в середине февраля", - сказал губернатор.
В Благовещенске в 2025 году завершается строительство и модернизация инфраструктуры аэропорта. Новая взлетно-посадочная полоса уже принимает широкофюзеляжные самолеты, созданы рулежные дорожки, перрон для малой авиации, установлено аэронавигационное оборудование, спасательные станции. Строительство нового аэровокзального комплекса стартовало в 2023 году. Сейчас работы в новом терминале находятся в финальной стадии.
Как ранее сообщала пресс-служба международного аэропорта Благовещенска, пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту минувшим летом вырос в четыре раза, а всего воздушная гавань обслужила на 9% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Н.Н. Муравьева-Амурского - аэропорт федерального значения, расположенный в 15 километрах к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 километрах от государственной границы с Китаем. Он обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.
 
