СМИ рассказали, при каких условиях Киев может отказаться от территорий - 10.12.2025
СМИ рассказали, при каких условиях Киев может отказаться от территорий
СМИ рассказали, при каких условиях Киев может отказаться от территорий - 10.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, при каких условиях Киев может отказаться от территорий
Киевские власти могут рассматривать возможность отказа от некоторых территорий при условии получения гарантий безопасности от западных стран, сообщает The New... | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Киевские власти могут рассматривать возможность отказа от некоторых территорий при условии получения гарантий безопасности от западных стран, сообщает The New York Times. "Надежные гарантии безопасности — лучший стимул для Украины согласиться уступить часть своей территории", — отметил автор статьи со ссылкой на неназванных европейских чиновников.Как отмечает издание, на данный момент Соединенные Штаты не готовы предоставлять какие-либо гарантии безопасности или поддерживать европейские силы, которые могли бы их обеспечить. Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на американских и украинских официальных лиц, что обсуждаемая стратегия для разрешения конфликта на Украине предполагает, что Европа подпишет отдельные гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Портал Axios информировал, что во время телефонного разговора Зеленский обсуждал с Уиткоффом и Кушнером вопросы, касающиеся территорий и предоставления гарантий безопасности. Американская администрация ранее объявляла о разработке плана урегулирования ситуации на Украине. В свою очередь, в Кремле заявили, что Россия готова к переговорам и остаётся в рамках диалога в Анкоридже. Президент Владимир Путин 2 декабря провел встречу с американским специальным представителем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, основателем компании Affinity Partners и зятем американского президента. Этот визит был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин отметил, что США выделили 27 пунктов в четыре разных пакета для отдельного обсуждения. Юрий Ушаков, помощник президента, охарактеризовал переговоры в Кремле как весьма содержательные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также указал на то, что успехи российской армии на фронтах положительно повлияли на характер и динамику переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевское руководство должно решить и приступить к переговорам, так как возможности для самостоятельных решений у Киева уменьшаются из-за наступательных операций российских сил.
СМИ рассказали, при каких условиях Киев может отказаться от территорий

NYT: Киев может отказаться от территорий при наличии гарантий безопасности

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Киевские власти могут рассматривать возможность отказа от некоторых территорий при условии получения гарантий безопасности от западных стран, сообщает The New York Times.
"Надежные гарантии безопасности — лучший стимул для Украины согласиться уступить часть своей территории", — отметил автор статьи со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Как отмечает издание, на данный момент Соединенные Штаты не готовы предоставлять какие-либо гарантии безопасности или поддерживать европейские силы, которые могли бы их обеспечить.
Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на американских и украинских официальных лиц, что обсуждаемая стратегия для разрешения конфликта на Украине предполагает, что Европа подпишет отдельные гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО.
Портал Axios информировал, что во время телефонного разговора Зеленский обсуждал с Уиткоффом и Кушнером вопросы, касающиеся территорий и предоставления гарантий безопасности. Американская администрация ранее объявляла о разработке плана урегулирования ситуации на Украине. В свою очередь, в Кремле заявили, что Россия готова к переговорам и остаётся в рамках диалога в Анкоридже.
Президент Владимир Путин 2 декабря провел встречу с американским специальным представителем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, основателем компании Affinity Partners и зятем американского президента. Этот визит был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин отметил, что США выделили 27 пунктов в четыре разных пакета для отдельного обсуждения.
Юрий Ушаков, помощник президента, охарактеризовал переговоры в Кремле как весьма содержательные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также указал на то, что успехи российской армии на фронтах положительно повлияли на характер и динамику переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевское руководство должно решить и приступить к переговорам, так как возможности для самостоятельных решений у Киева уменьшаются из-за наступательных операций российских сил.
