В администрации Трампа поддержали проект об усилении антироссийских санкций
2025-12-10T03:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
линдси грэм
дональд трамп
politico
конгресс сша
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа теоретически поддерживает ранее внесенный в конгресс законопроект об усилении антироссийских санкций, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, ранее предложил законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.
"Думаю, теоретически мы поддерживаем законопроект. Мы оказали некоторую техническую помощь (при разработке законопроекта - ред.) и так далее", - заявил Грир на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о законопроекте Грэма.
На вопрос о том, почему администрация Трампа не дала согласие на вынесение законопроекта на голосование, он пообещал законодателям обсудить эти меры внутри команды и сообщить о том, какой позиции сейчас придерживается правительство США.
Ранее газета Politico сообщила, что у законопроекта Грэма еще нет окончательной версии, так как в конгрессе США обеспокоены тем, что проект предоставляет президенту слишком широкие полномочия.
сша
рф
В администрации Трампа поддержали проект об усилении антироссийских санкций
