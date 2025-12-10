https://1prime.ru/20251210/tsarev-865398920.html

"Сбер" поддерживает скидки на маркетплейсе, заявил Царев

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает скидки на маркетплейсе, но доступ к ним не должен зависеть от выбора способа оплаты, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев на конференции "Сделано в Сбере". "Первое, мы за то, чтобы скидки были у всех, то есть никакого разговора о том, что "Сбер" против скидок и так далее, это некорректно. Наша позиция проста. Скидки предоставляются, и это хорошо. Дальше, собственно, как и написано в законе, все методы оплаты должны быть равны. Соответственно, не должно быть дискриминации от выбора способа оплаты. Это ключевое", - сказал он. "Ну и второе, собственно, скидки должны быть прозрачны и понятны клиентам, то есть они должны понять, как они формируются", - добавил Царев. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Банки поддержал ЦБ. Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылалась на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается. В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

