Опрошенные ЦБ аналитики снизили прогноз роста ВВП России

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 0,9% с 1%, прогноз на 2026 год также понижен - до 1,1%, говорится в материалах регулятора. "ВВП: Прогнозы роста снижены на всем горизонте на 0,1 п.п. – до 0,9% в 2025 году, 1,1% в 2026 году, 1,7% в 2027 году и 1,8% в 2028 году. Медианная оценка долгосрочных темпов роста снижена на 0,2 п.п. до 1,8%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +13,2% (средний темп: 1,9% в год)", - говорится в сообщении. Аналитики также понизили прогноз инфляции на 2025 год до 6,3% (минус 0,3 п.п. к октябрьскому опросу) и не изменили прогноз на 2026 год – 5,1%. Они также ожидают, что в 2027 году инфляция вернется к 4% (минус 0,1 п.п. от прежнего прогноза) и будет находиться на этом целевом уровне Центробанка и далее. Ожидания ключевой ставки ЦБ в 2025 году не изменились –19,2% годовых (предполагает, что на остаток 2025 года средняя ключевая ставка составит 16,5% годовых). Прогнозы на 2026–2027 годы повышены до 14,1% годовых (на 0,4 п.п.) и 10,3% годовых (плюс 0,3 п.п.) соответственно. Прогноз на конец горизонта – 8,9% годовых (минус 0,1 п.п.). Это выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков – 12,9% (плюс 0,4 п.п.) в 2025 году, 9% (плюс 0,4 п.п.) в 2026 году, 6,1% (плюс 0,4 п.п.) в 2027 году и 4,6% (минус 0,4 п.п.) в 2028 году. Ожидания уровня безработицы осталась без существенных изменений. По их прогнозам, в 2025 году средняя безработица снизится до 2,2% (минус 0,1 п.п.), вырастет до 2,4% (минус 0,1 п.п.) в 2026 году, до 2,7% в 2027 году и до 3% в 2028 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 (4,8%) и 2023 года (3,2%). Аналитики при этом существенно не изменили и прогноз средней номинальной заработной платы. Они ожидают её роста на 13,3% (+0,1 п.п.) в 2025 году с замедлением до 8,2% (-0,2 п.п.) в 2026 году и до 7% в 2027 и 2028 годах. А с учётом средней инфляции реальная зарплата вырастет на 4,1% в 2025 году, на 2,7% в 2026 году, на 2,4% в 2027 году и на 2,6% в 2028 году. В итоге к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 33,9% выше, чем в 2021 году (средний темп: 4,8% в год). Аналитики также ожидают более крепкий рубль, чем в октябрьском опросе, на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 83,8 рубля за доллар (предполагает средний курс в декабре 81 рубль за доллар), на 2026 год – 90,3 рубля за доллар, на 2027 год – 97,6 рубля за доллар, на 2028 год – 102 рубля за доллар (рубль крепче на 1,4–4,6% по сравнению с октябрьским опросом). "Цена нефти для налогообложения: прогнозы на 2025–2027 годы понижены до 56 долларов за баррель в 2025 году (предполагает, что в декабре 2025 года цена нефти для налогообложения в среднем составит 44 долларов за баррель), 54 долларов за баррель в 2026 году и 57 долларов за баррель в 2027 году", - говорится также в сообщении. А к концу прогнозного горизонта, по мнению аналитиков, цена нефти для налогообложения вырастет до 60 долларов за баррель.

