В ЦБ рассказали о преимуществах вывода госкомпаний на рынок акций
ЦБ: вывод госкомпаний на рынок акций способствует повышению его капитализации
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вывод российских компаний с государственным участием на рынок акций будет способствовать повышению его капитализации, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Вывод компаний с государственным участием на рынок акций, безусловно, будет способствовать повышению его капитализации. Мы видим, что Минфин заинтересован в том, чтобы госкомпании выходили на публичный рынок, и создает для этого условия. "Дом.РФ" - это первый и, с нашей точки зрения, очень хороший пример. Менеджмент этой компании предпринял максимум усилий, чтобы повысить планку корпоративного управления", - сказал он.
"В свое время мы сформировали опросник для компаний – насколько она соблюдает Кодекс корпоративного управления и следует лучшим практикам. "Дом.РФ" находится на очень высоких позициях. Они могут стать неким бенчмарком для других компаний", - добавил Чистюхин.
Госкорпорация "Дом.РФ" 20 ноября провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, разместив акции на 31,7 миллиарда рублей по цене 1 750 рублей за бумагу. Доля государства в капитале "Дом.РФ" по итогам IPO составила 89,9%. По оценке ВТБ, размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года, а также крупнейшим банковским IPO в России за последние 12 лет.
Капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП, говорится в майском указе президента РФ Владимира Путина.