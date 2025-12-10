Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил разморозить средства российских инвесторов на счетах типа "С" - 10.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил разморозить средства российских инвесторов на счетах типа "С"
Банк России считает правильной постепенную разморозку средств российских инвесторов на счетах типа "С", которые с нарушениями приобрели бумаги у недружественных | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:26+0300
2025-12-10T11:48+0300
банк россии
финансы
россия
бизнес
рф
владимир чистюхин
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Банк России считает правильной постепенную разморозку средств российских инвесторов на счетах типа "С", которые с нарушениями приобрели бумаги у недружественных нерезидентов, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Еще один вопрос, который нам предстоит решить - каким образом относиться к средствам на счетах типа "С" тех российских инвесторов, которые в нарушение правил приобрели ценные бумаги у нерезидентов из недружественных стран. Это очень серьезная тема. Контрсанкционно эти активы мы не можем использовать, потому они принадлежат российским резидентам. Тогда встает вопрос, каким образом их пустить в оборот", - сказал он. "Мне кажется, что самым правильным решением было бы постепенно вводить эти средства в оборот, чтобы не возникло риска для финансовой стабильности, но одновременно взыскать штраф или удержать налог с российских нарушителей. Просто держать их долгосрочно в заморозке - спорное решение. Этот вопрос не является первостепенным, тем не менее и его надо будет решить", - добавил Чистюхин. Он напомнил, что счета типа "С" вводились как контрсанкционный механизм, который актуален до сих пор. ЦБ РФ не раскрывает объем активов, которые находятся на этих счетах. "Единственное, что могу прокомментировать, что объемы значительные", - сказал первый зампред.ЦБ РФ с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента России, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания. В отношении пяти финансовых организаций, осуществляющих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, приняты решения о взыскании штрафов в общем размере свыше 20 миллионов рублей. У трех депозитариев были аннулированы лицензии.
рф
Новости
ru-RU
финансы, россия, бизнес, рф, владимир чистюхин
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Чистюхин
11:26 10.12.2025 (обновлено: 11:48 10.12.2025)
 
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Банк России считает правильной постепенную разморозку средств российских инвесторов на счетах типа "С", которые с нарушениями приобрели бумаги у недружественных нерезидентов, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Еще один вопрос, который нам предстоит решить - каким образом относиться к средствам на счетах типа "С" тех российских инвесторов, которые в нарушение правил приобрели ценные бумаги у нерезидентов из недружественных стран. Это очень серьезная тема. Контрсанкционно эти активы мы не можем использовать, потому они принадлежат российским резидентам. Тогда встает вопрос, каким образом их пустить в оборот", - сказал он.
"Мне кажется, что самым правильным решением было бы постепенно вводить эти средства в оборот, чтобы не возникло риска для финансовой стабильности, но одновременно взыскать штраф или удержать налог с российских нарушителей. Просто держать их долгосрочно в заморозке - спорное решение. Этот вопрос не является первостепенным, тем не менее и его надо будет решить", - добавил Чистюхин.
Он напомнил, что счета типа "С" вводились как контрсанкционный механизм, который актуален до сих пор. ЦБ РФ не раскрывает объем активов, которые находятся на этих счетах. "Единственное, что могу прокомментировать, что объемы значительные", - сказал первый зампред.
ЦБ РФ с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента России, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания.
В отношении пяти финансовых организаций, осуществляющих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, приняты решения о взыскании штрафов в общем размере свыше 20 миллионов рублей. У трех депозитариев были аннулированы лицензии.
Банк РоссииФинансыРОССИЯБизнесРФВладимир Чистюхин
 
 
