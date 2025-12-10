https://1prime.ru/20251210/tsb-865401354.html

Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год

Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год - 10.12.2025, ПРАЙМ

Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год

Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для реагирования на санкционные и... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T13:11+0300

2025-12-10T13:11+0300

2025-12-10T13:11+0300

банк россии

финансы

росфинмониторинг

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для реагирования на санкционные и геополитические риски. В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе. Кроме того, ЦБ продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, сроки прекращения операций по таким картам. Регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования. Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций. Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

https://1prime.ru/20251210/tsb-865394165.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, росфинмониторинг, банк россии