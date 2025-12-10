Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Здание ЦБ РФ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для реагирования на санкционные и геополитические риски. В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе. Кроме того, ЦБ продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, сроки прекращения операций по таким картам. Регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования. Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций. Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
финансы, росфинмониторинг, банк россии
Банк России, Финансы, Росфинмониторинг, Банк России
13:11 10.12.2025
 
Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год

Совфед продлил полномочия ЦБ по реагированию на санкционные риски на 2026 год

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для реагирования на санкционные и геополитические риски.
В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе.
Кроме того, ЦБ продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, сроки прекращения операций по таким картам.
Регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования.
Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций.
Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
Банк России Финансы Росфинмониторинг Банк России
 
 
