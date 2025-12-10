https://1prime.ru/20251210/tsb-865401354.html
Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год
Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год - 10.12.2025, ПРАЙМ
Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год
Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для реагирования на санкционные и... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T13:11+0300
2025-12-10T13:11+0300
2025-12-10T13:11+0300
банк россии
финансы
росфинмониторинг
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для реагирования на санкционные и геополитические риски. В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе. Кроме того, ЦБ продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, сроки прекращения операций по таким картам. Регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования. Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций. Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251210/tsb-865394165.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, росфинмониторинг, банк россии
Банк России, Финансы, Росфинмониторинг, Банк России
Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год
Совфед продлил полномочия ЦБ по реагированию на санкционные риски на 2026 год
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для реагирования на санкционные и геополитические риски.
В частности, Банк России
сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе.
Кроме того, ЦБ продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, сроки прекращения операций по таким картам.
Регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования.
Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом
решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций.
Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
В ЦБ рассказали о преимуществах вывода госкомпаний на рынок акций