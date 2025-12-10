https://1prime.ru/20251210/tsodd-865407921.html

Камеры с нейросетью начали выявлять новый вид нарушений в Москве

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Москве установлены дорожные камеры, оснащённые искусственным интеллектом, которые начали фиксировать остановки автомобилей в местах, где они создают препятствия для других водителей или пешеходов, сообщает Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Теперь камеры выявляют нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки", — говорится в публикации.Как уточнили в ЦОДД, первые такие камеры появились на дублере проспекта Маршала Жукова, недалеко от центра госуслуг. Центр отметил, что у алгоритма есть свои особенности: камеры фиксируют изображения с интервалом в одну минуту, поэтому остановки на более короткое время не считаются нарушением. Кроме того, в случае пробок нарушение не регистрируется. Процесс проверки проходит в два этапа: сначала искусственный интеллект обнаруживает факт нарушения, после чего сотрудники ЦОДД вручную проверяют каждую ситуацию перед отправкой документов в ГИБДД. В центре заверили, что все спорные случаи будут решаться в пользу водителей.

