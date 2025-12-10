Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.12.2025
Камеры с нейросетью начали выявлять новый вид нарушений в Москве
Камеры с нейросетью начали выявлять новый вид нарушений в Москве
В Москве установлены дорожные камеры, оснащённые искусственным интеллектом, которые начали фиксировать остановки автомобилей в местах, где они создают... | 10.12.2025, ПРАЙМ
москва
россия
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Москве установлены дорожные камеры, оснащённые искусственным интеллектом, которые начали фиксировать остановки автомобилей в местах, где они создают препятствия для других водителей или пешеходов, сообщает Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Теперь камеры выявляют нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки", — говорится в публикации.Как уточнили в ЦОДД, первые такие камеры появились на дублере проспекта Маршала Жукова, недалеко от центра госуслуг. Центр отметил, что у алгоритма есть свои особенности: камеры фиксируют изображения с интервалом в одну минуту, поэтому остановки на более короткое время не считаются нарушением. Кроме того, в случае пробок нарушение не регистрируется. Процесс проверки проходит в два этапа: сначала искусственный интеллект обнаруживает факт нарушения, после чего сотрудники ЦОДД вручную проверяют каждую ситуацию перед отправкой документов в ГИБДД. В центре заверили, что все спорные случаи будут решаться в пользу водителей.
москва
москва, россия
МОСКВА, РОССИЯ
16:01 10.12.2025
 
Камеры с нейросетью начали выявлять новый вид нарушений в Москве

ЦОДД: в Москве камеры с ИИ стали фиксировать нарушения правил остановки машин

© РИА Новости . Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДорожная развязка МКАД
Дорожная развязка МКАД - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Дорожная развязка МКАД. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Москве установлены дорожные камеры, оснащённые искусственным интеллектом, которые начали фиксировать остановки автомобилей в местах, где они создают препятствия для других водителей или пешеходов, сообщает Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Теперь камеры выявляют нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки", — говорится в публикации.
Как уточнили в ЦОДД, первые такие камеры появились на дублере проспекта Маршала Жукова, недалеко от центра госуслуг.
Центр отметил, что у алгоритма есть свои особенности: камеры фиксируют изображения с интервалом в одну минуту, поэтому остановки на более короткое время не считаются нарушением. Кроме того, в случае пробок нарушение не регистрируется.
Процесс проверки проходит в два этапа: сначала искусственный интеллект обнаруживает факт нарушения, после чего сотрудники ЦОДД вручную проверяют каждую ситуацию перед отправкой документов в ГИБДД. В центре заверили, что все спорные случаи будут решаться в пользу водителей.
МОСКВА
 
 
