Камеры с нейросетью начали выявлять новый вид нарушений в Москве
Камеры с нейросетью начали выявлять новый вид нарушений в Москве
москва
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Москве установлены дорожные камеры, оснащённые искусственным интеллектом, которые начали фиксировать остановки автомобилей в местах, где они создают препятствия для других водителей или пешеходов, сообщает Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Теперь камеры выявляют нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки", — говорится в публикации.Как уточнили в ЦОДД, первые такие камеры появились на дублере проспекта Маршала Жукова, недалеко от центра госуслуг. Центр отметил, что у алгоритма есть свои особенности: камеры фиксируют изображения с интервалом в одну минуту, поэтому остановки на более короткое время не считаются нарушением. Кроме того, в случае пробок нарушение не регистрируется. Процесс проверки проходит в два этапа: сначала искусственный интеллект обнаруживает факт нарушения, после чего сотрудники ЦОДД вручную проверяют каждую ситуацию перед отправкой документов в ГИБДД. В центре заверили, что все спорные случаи будут решаться в пользу водителей.
