Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, утверждает, что недостаток финансирования военных сил может привести Украину к поражению. | 10.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, утверждает, что недостаток финансирования военных сил может привести Украину к поражению. "Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них (Украинцев. — Прим. Ред.) почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой", — предупредил он. По его мнению, после того как США прекратили поставки вооружения киевскому правительству и ужесточили давление на Владимира Зеленского, обстановка на фронте для Украины стала критической. "Давление, которое американцы оказываются на киевское правительство, чрезвычайно велико. И на линии фронта для Украины дела обстоят неважно", — констатировал корреспондент. В понедельник президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты больше не расходуют деньги на поддержку Украины, уделяя внимание лишь разрешению конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко подтвердил, что ситуация с иностранными поставками вооружений для ВСУ приобрела кризисный характер. Москва заявляет, что поставки военной техники Украине мешают процессу урегулирования, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и представляют серьёзную угрозу. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любой груз с вооружением для Украины станет законной целью для России. В Кремле заявили, что западные поставки оружия Киеву препятствуют переговорам и могут иметь отрицательные последствия.

