Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385573.html
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине
Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, утверждает, что недостаток финансирования военных сил может привести Украину к поражению. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:04+0300
2025-12-10T07:04+0300
мировая экономика
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
die welt
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, утверждает, что недостаток финансирования военных сил может привести Украину к поражению. "Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них (Украинцев. — Прим. Ред.) почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, &lt;…&gt; и это станет колоссальной проблемой", — предупредил он. По его мнению, после того как США прекратили поставки вооружения киевскому правительству и ужесточили давление на Владимира Зеленского, обстановка на фронте для Украины стала критической. "Давление, которое американцы оказываются на киевское правительство, чрезвычайно велико. И на линии фронта для Украины дела обстоят неважно", — констатировал корреспондент. В понедельник президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты больше не расходуют деньги на поддержку Украины, уделяя внимание лишь разрешению конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко подтвердил, что ситуация с иностранными поставками вооружений для ВСУ приобрела кризисный характер. Москва заявляет, что поставки военной техники Украине мешают процессу урегулирования, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и представляют серьёзную угрозу. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любой груз с вооружением для Украины станет законной целью для России. В Кремле заявили, что западные поставки оружия Киеву препятствуют переговорам и могут иметь отрицательные последствия.
https://1prime.ru/20251209/tramp-865380368.html
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865380017.html
https://1prime.ru/20251209/donbass-865371312.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, die welt, всу, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Die Welt, ВСУ, НАТО
07:04 10.12.2025
 
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине

Welt: Киев может прийти к поражению из-за проблем с финансированием армии

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, утверждает, что недостаток финансирования военных сил может привести Украину к поражению.
"Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них (Украинцев. — Прим. Ред.) почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой", — предупредил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
На Западе рассказали о серьезном ударе Трампа по Зеленскому
Вчера, 22:43
По его мнению, после того как США прекратили поставки вооружения киевскому правительству и ужесточили давление на Владимира Зеленского, обстановка на фронте для Украины стала критической.
"Давление, которое американцы оказываются на киевское правительство, чрезвычайно велико. И на линии фронта для Украины дела обстоят неважно", — констатировал корреспондент.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
В США пообещали Зеленскому судьбу казненного Чаушеску из-за Трампа
Вчера, 22:24
В понедельник президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты больше не расходуют деньги на поддержку Украины, уделяя внимание лишь разрешению конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко подтвердил, что ситуация с иностранными поставками вооружений для ВСУ приобрела кризисный характер.
Москва заявляет, что поставки военной техники Украине мешают процессу урегулирования, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и представляют серьёзную угрозу. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любой груз с вооружением для Украины станет законной целью для России. В Кремле заявили, что западные поставки оружия Киеву препятствуют переговорам и могут иметь отрицательные последствия.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
На Западе жестко высказались после слов Зеленского о Донбассе
Вчера, 17:25
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровDie WeltВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала