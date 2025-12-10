"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине
Welt: Киев может прийти к поражению из-за проблем с финансированием армии
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, утверждает, что недостаток финансирования военных сил может привести Украину к поражению.
"Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них (Украинцев. — Прим. Ред.) почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой", — предупредил он.
По его мнению, после того как США прекратили поставки вооружения киевскому правительству и ужесточили давление на Владимира Зеленского, обстановка на фронте для Украины стала критической.
"Давление, которое американцы оказываются на киевское правительство, чрезвычайно велико. И на линии фронта для Украины дела обстоят неважно", — констатировал корреспондент.
В понедельник президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты больше не расходуют деньги на поддержку Украины, уделяя внимание лишь разрешению конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко подтвердил, что ситуация с иностранными поставками вооружений для ВСУ приобрела кризисный характер.
Москва заявляет, что поставки военной техники Украине мешают процессу урегулирования, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и представляют серьёзную угрозу. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любой груз с вооружением для Украины станет законной целью для России. В Кремле заявили, что западные поставки оружия Киеву препятствуют переговорам и могут иметь отрицательные последствия.