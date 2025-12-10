Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385927.html
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском - 10.12.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском
По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, опубликованным в Telegram-канале, Владимир Зеленский не обладает даже теоретической возможностью победить в... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:15+0300
2025-12-10T07:15+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, опубликованным в Telegram-канале, Владимир Зеленский не обладает даже теоретической возможностью победить в президентской кампании. "Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий. Депутат отметил, что необходимо признать отсутствие перспектив для Зеленского в политической системе Украины в обозримом будущем. "Период войны окончательно вскрыл всем его гниль", — резюмировал Дмитрук. Ранее президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинцы имеют право избрать нового лидера, и сейчас это необходимо осуществить. Он считает, что власти используют военное положение как повод для отмены выборов. В феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, отмечая падение его рейтинга до четырех процентов. В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о значительном падении рейтинга Зеленского из-за коррупционного скандала, заявив, что украинцы предпочтут любого другого кандидата. Срок полномочий президента, который возглавляет украинский режим, истек 20 мая 2024 года. Однако выборы были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Зеленский заявил, что выборы в текущий момент нецелесообразны. Тем не менее, Зеленский выразил готовность проводить выборы в стране.
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385573.html
https://1prime.ru/20251209/tramp-865380368.html
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865380017.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
07:15 10.12.2025
 
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском

Дмитрук: у Зеленского нет может быть шансов победить на выборах на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, опубликованным в Telegram-канале, Владимир Зеленский не обладает даже теоретической возможностью победить в президентской кампании.
"Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине
07:04
Депутат отметил, что необходимо признать отсутствие перспектив для Зеленского в политической системе Украины в обозримом будущем.
"Период войны окончательно вскрыл всем его гниль", — резюмировал Дмитрук.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинцы имеют право избрать нового лидера, и сейчас это необходимо осуществить. Он считает, что власти используют военное положение как повод для отмены выборов.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
На Западе рассказали о серьезном ударе Трампа по Зеленскому
Вчера, 22:43
В феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, отмечая падение его рейтинга до четырех процентов.
В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о значительном падении рейтинга Зеленского из-за коррупционного скандала, заявив, что украинцы предпочтут любого другого кандидата.
Срок полномочий президента, который возглавляет украинский режим, истек 20 мая 2024 года. Однако выборы были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Зеленский заявил, что выборы в текущий момент нецелесообразны. Тем не менее, Зеленский выразил готовность проводить выборы в стране.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
В США пообещали Зеленскому судьбу казненного Чаушеску из-за Трампа
Вчера, 22:24
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала