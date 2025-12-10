https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385927.html

Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, опубликованным в Telegram-канале, Владимир Зеленский не обладает даже теоретической возможностью победить в президентской кампании. "Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий. Депутат отметил, что необходимо признать отсутствие перспектив для Зеленского в политической системе Украины в обозримом будущем. "Период войны окончательно вскрыл всем его гниль", — резюмировал Дмитрук. Ранее президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинцы имеют право избрать нового лидера, и сейчас это необходимо осуществить. Он считает, что власти используют военное положение как повод для отмены выборов. В феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, отмечая падение его рейтинга до четырех процентов. В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о значительном падении рейтинга Зеленского из-за коррупционного скандала, заявив, что украинцы предпочтут любого другого кандидата. Срок полномочий президента, который возглавляет украинский режим, истек 20 мая 2024 года. Однако выборы были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Зеленский заявил, что выборы в текущий момент нецелесообразны. Тем не менее, Зеленский выразил готовность проводить выборы в стране.

