https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385927.html
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском - 10.12.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском
По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, опубликованным в Telegram-канале, Владимир Зеленский не обладает даже теоретической возможностью победить в... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:15+0300
2025-12-10T07:15+0300
2025-12-10T07:15+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, опубликованным в Telegram-канале, Владимир Зеленский не обладает даже теоретической возможностью победить в президентской кампании. "Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий. Депутат отметил, что необходимо признать отсутствие перспектив для Зеленского в политической системе Украины в обозримом будущем. "Период войны окончательно вскрыл всем его гниль", — резюмировал Дмитрук. Ранее президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинцы имеют право избрать нового лидера, и сейчас это необходимо осуществить. Он считает, что власти используют военное положение как повод для отмены выборов. В феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, отмечая падение его рейтинга до четырех процентов. В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о значительном падении рейтинга Зеленского из-за коррупционного скандала, заявив, что украинцы предпочтут любого другого кандидата. Срок полномочий президента, который возглавляет украинский режим, истек 20 мая 2024 года. Однако выборы были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Зеленский заявил, что выборы в текущий момент нецелесообразны. Тем не менее, Зеленский выразил готовность проводить выборы в стране.
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385573.html
https://1prime.ru/20251209/tramp-865380368.html
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865380017.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском
Дмитрук: у Зеленского нет может быть шансов победить на выборах на Украине
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, опубликованным в Telegram-канале, Владимир Зеленский не обладает даже теоретической возможностью победить в президентской кампании.
"Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий.
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине
Депутат отметил, что необходимо признать отсутствие перспектив для Зеленского
в политической системе Украины
в обозримом будущем.
"Период войны окончательно вскрыл всем его гниль", — резюмировал Дмитрук.
Ранее президент США Дональд Трамп
высказался о том, что украинцы имеют право избрать нового лидера, и сейчас это необходимо осуществить. Он считает, что власти используют военное положение как повод для отмены выборов.
На Западе рассказали о серьезном ударе Трампа по Зеленскому
В феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, отмечая падение его рейтинга до четырех процентов.
В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о значительном падении рейтинга Зеленского из-за коррупционного скандала, заявив, что украинцы предпочтут любого другого кандидата.
Срок полномочий президента, который возглавляет украинский режим, истек 20 мая 2024 года. Однако выборы были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Зеленский заявил, что выборы в текущий момент нецелесообразны. Тем не менее, Зеленский выразил готовность проводить выборы в стране.
В США пообещали Зеленскому судьбу казненного Чаушеску из-за Трампа