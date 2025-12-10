https://1prime.ru/20251210/ukraina-865386102.html
"Просто афера": в США жестко высказались об Одессе
"Просто афера": в США жестко высказались об Одессе - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Просто афера": в США жестко высказались об Одессе
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive, что отказ Владимира Зеленского идти на территориальные компромиссы с... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:20+0300
2025-12-10T07:20+0300
2025-12-10T07:20+0300
общество
мировая экономика
одесса
украина
сша
владимир зеленский
дуглас макгрегор
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive, что отказ Владимира Зеленского идти на территориальные компромиссы с Россией и затягивание конфликта может привести к потере Одессы. "Возможно им (Украинцам. — Прим. Ред.) стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед. Я думаю, что Одесса сейчас очень важна для (России. — Прим. Ред.)", — отметил он. Макгрегор также считает, что президент США Дональд Трамп разочаровался в Зеленском, увидев в нем человека, неспособного добиться успеха. "Все это просто афера. У него (Зеленского. — Прим. Ред.) никогда не было шансов на успех", — добавил он. Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, Вашингтон оказывает давление на Зеленского, призывая его согласиться на территориальные и иные уступки в рамках мирного разрешения конфликта на Украине. Однако агентство "Униан" сообщило, что Зеленский продолжает отказываться обсуждать территориальные компромиссы. Американская администрация ранее объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, подчеркнув, что детали этого плана пока не будут обсуждаться публично, так как работа еще продолжается. В то же время, как сообщили в Кремле, Россия продолжает быть открытой для переговоров и обсуждений на платформе в Анкоридже.
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385927.html
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385573.html
https://1prime.ru/20251210/finlyandiya-865385748.html
одесса
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, одесса, украина, сша, владимир зеленский, дуглас макгрегор, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, Одесса, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дуглас Макгрегор, Дональд Трамп
"Просто афера": в США жестко высказались об Одессе
Макгрегор: Киев может потерять Одессу, затягивая конфликт на Украине