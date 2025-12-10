Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто афера": в США жестко высказались об Одессе
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865386102.html
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive, что отказ Владимира Зеленского идти на территориальные компромиссы с Россией и затягивание конфликта может привести к потере Одессы. "Возможно им (Украинцам. — Прим. Ред.) стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед. Я думаю, что Одесса сейчас очень важна для (России. — Прим. Ред.)", — отметил он. Макгрегор также считает, что президент США Дональд Трамп разочаровался в Зеленском, увидев в нем человека, неспособного добиться успеха. "Все это просто афера. У него (Зеленского. — Прим. Ред.) никогда не было шансов на успех", — добавил он. Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, Вашингтон оказывает давление на Зеленского, призывая его согласиться на территориальные и иные уступки в рамках мирного разрешения конфликта на Украине. Однако агентство "Униан" сообщило, что Зеленский продолжает отказываться обсуждать территориальные компромиссы. Американская администрация ранее объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, подчеркнув, что детали этого плана пока не будут обсуждаться публично, так как работа еще продолжается. В то же время, как сообщили в Кремле, Россия продолжает быть открытой для переговоров и обсуждений на платформе в Анкоридже.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive, что отказ Владимира Зеленского идти на территориальные компромиссы с Россией и затягивание конфликта может привести к потере Одессы.
"Возможно им (Украинцам. — Прим. Ред.) стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед. Я думаю, что Одесса сейчас очень важна для (России. — Прим. Ред.)", — отметил он.
Депутат Рады сделал резкое заявление о Зеленском
07:15
07:15
Макгрегор также считает, что президент США Дональд Трамп разочаровался в Зеленском, увидев в нем человека, неспособного добиться успеха.
"Все это просто афера. У него (Зеленского. — Прим. Ред.) никогда не было шансов на успех", — добавил он.
Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, Вашингтон оказывает давление на Зеленского, призывая его согласиться на территориальные и иные уступки в рамках мирного разрешения конфликта на Украине.
"Колоссальная проблема": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на Украине
07:04
07:04
Однако агентство "Униан" сообщило, что Зеленский продолжает отказываться обсуждать территориальные компромиссы.
Американская администрация ранее объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, подчеркнув, что детали этого плана пока не будут обсуждаться публично, так как работа еще продолжается. В то же время, как сообщили в Кремле, Россия продолжает быть открытой для переговоров и обсуждений на платформе в Анкоридже.
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине
07:09
07:09
 
