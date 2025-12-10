Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Странная ситуация": в Киеве рассказали о конфузе Зеленского в Ватикане - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Странная ситуация": в Киеве рассказали о конфузе Зеленского в Ватикане
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, Папа Римский Лев XIV предпочел сохранять дистанцию от Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, что может демонстрировать определенное отношение к украинскому лидеру. "Папа Римский принял Зеленского, где-то на полчаса. Вместе на балкончик вышли, там правда папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема", — отметил он. Соскин полагает, что поведение папы свидетельствует о действительном восприятии Зеленского европейскими политиками, которые, возможно, не уважают его, несмотря на слова поддержки. Накануне Владимир Зеленский посетил Ватикан, где обсудил с Львом XIV результаты переговоров с США по продвижению мирного процесса, а также пригласил понтифика посетить Украину с ответным визитом. Американская администрация ранее сообщила о создании плана по урегулированию ситуации на Украине. Кремль заявил, что Россия остается открытой для переговоров и готова обсуждать мирный процесс на платформе в Анкоридже. 2 декабря президент Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Цель визита заключалась в обсуждении предложенного США мирного плана для Украины. По словам Путина, американская сторона представила предложенные пункты в виде четырех пакетов для раздельного обсуждения. Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как очень плодотворные и сообщил, что контакты между Москвой и Вашингтоном будут продолжены. Он также отметил, что успехи российской армии на фронте положительно повлияли на характер обсуждений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что правительству в Киеве необходимо принять решение и начать диалог для достижения мирных соглашений.
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, Папа Римский Лев XIV предпочел сохранять дистанцию от Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, что может демонстрировать определенное отношение к украинскому лидеру.
"Папа Римский принял Зеленского, где-то на полчаса. Вместе на балкончик вышли, там правда папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема", — отметил он.
Соскин полагает, что поведение папы свидетельствует о действительном восприятии Зеленского европейскими политиками, которые, возможно, не уважают его, несмотря на слова поддержки.
Накануне Владимир Зеленский посетил Ватикан, где обсудил с Львом XIV результаты переговоров с США по продвижению мирного процесса, а также пригласил понтифика посетить Украину с ответным визитом.
Американская администрация ранее сообщила о создании плана по урегулированию ситуации на Украине. Кремль заявил, что Россия остается открытой для переговоров и готова обсуждать мирный процесс на платформе в Анкоридже.
2 декабря президент Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Цель визита заключалась в обсуждении предложенного США мирного плана для Украины. По словам Путина, американская сторона представила предложенные пункты в виде четырех пакетов для раздельного обсуждения.
Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как очень плодотворные и сообщил, что контакты между Москвой и Вашингтоном будут продолжены. Он также отметил, что успехи российской армии на фронте положительно повлияли на характер обсуждений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что правительству в Киеве необходимо принять решение и начать диалог для достижения мирных соглашений.
Заголовок открываемого материала