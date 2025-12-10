Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дали порошка": в США жестко высмеяли Зеленского после поездки в Лондон - 10.12.2025
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865386727.html
"Дали порошка": в США жестко высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
"Дали порошка": в США жестко высмеяли Зеленского после поездки в Лондон - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Дали порошка": в США жестко высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
По мнению Ларри Джонсона, бывшего сотрудника ЦРУ, поездка Владимира Зеленского в Лондон за финансовой поддержкой после крупного коррупционного скандала... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:32+0300
2025-12-10T07:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По мнению Ларри Джонсона, бывшего сотрудника ЦРУ, поездка Владимира Зеленского в Лондон за финансовой поддержкой после крупного коррупционного скандала оказалась напрасной, о чем он заявил в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?" — задался вопросом эксперт. Аналитик отметил, что европейские партнеры Зеленского не обрадовались его визиту, однако были вынуждены сделать вид, что поддерживают его. "Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать. Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее", — сыронизировал Джонсон.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В этот же день агентство УНИАН сообщило, что Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки. По данным портала Axios, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть мирные переговоры по Украине. Издание отмечает, что такое развитие событий вызывает недовольство у некоторых представителей Белого дома, которые считают, что именно европейцы препятствуют заключению мирного соглашения.
"Дали порошка": в США жестко высмеяли Зеленского после поездки в Лондон

Джонсон: Зеленский зря отправился в Лондон после коррупционного скандала в Киеве

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По мнению Ларри Джонсона, бывшего сотрудника ЦРУ, поездка Владимира Зеленского в Лондон за финансовой поддержкой после крупного коррупционного скандала оказалась напрасной, о чем он заявил в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?" — задался вопросом эксперт.
Аналитик отметил, что европейские партнеры Зеленского не обрадовались его визиту, однако были вынуждены сделать вид, что поддерживают его.
"Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать. Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее", — сыронизировал Джонсон.
В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В этот же день агентство УНИАН сообщило, что Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки.
По данным портала Axios, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть мирные переговоры по Украине. Издание отмечает, что такое развитие событий вызывает недовольство у некоторых представителей Белого дома, которые считают, что именно европейцы препятствуют заключению мирного соглашения.
