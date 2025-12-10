https://1prime.ru/20251210/ukraina-865386727.html
"Дали порошка": в США жестко высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. По мнению Ларри Джонсона, бывшего сотрудника ЦРУ, поездка Владимира Зеленского в Лондон за финансовой поддержкой после крупного коррупционного скандала оказалась напрасной, о чем он заявил в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?" — задался вопросом эксперт. Аналитик отметил, что европейские партнеры Зеленского не обрадовались его визиту, однако были вынуждены сделать вид, что поддерживают его. "Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать. Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее", — сыронизировал Джонсон.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В этот же день агентство УНИАН сообщило, что Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки. По данным портала Axios, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть мирные переговоры по Украине. Издание отмечает, что такое развитие событий вызывает недовольство у некоторых представителей Белого дома, которые считают, что именно европейцы препятствуют заключению мирного соглашения.
