СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России
СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России - 10.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России
Украина потеряла невосполнимый самолет Су-27, пишет Military Watch Magazine. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T13:30+0300
2025-12-10T13:30+0300
2025-12-10T13:30+0300
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина потеряла невосполнимый самолет Су-27, пишет Military Watch Magazine."Поскольку на вооружении западных государств находится все меньше Су-27, вероятность восполнения боевых потерь крайне мала", — говорится в публикации.Авторы статьи подчеркивают, что попытки украинцев задействовать этот самолет в воздушных сражениях против российских сил неизменно оборачиваются крупными потерями, так как Су-27 значительно уступает современным российским аналогам.Министерство обороны России 9 декабря сообщило, что ВКС сбили украинский Су-27.Днем ранее украинские военные официально признали потерю истребителя и гибель его пилота.
