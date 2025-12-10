Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России - 10.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина потеряла невосполнимый самолет Су-27, пишет Military Watch Magazine."Поскольку на вооружении западных государств находится все меньше Су-27, вероятность восполнения боевых потерь крайне мала", — говорится в публикации.Авторы статьи подчеркивают, что попытки украинцев задействовать этот самолет в воздушных сражениях против российских сил неизменно оборачиваются крупными потерями, так как Су-27 значительно уступает современным российским аналогам.Министерство обороны России 9 декабря сообщило, что ВКС сбили украинский Су-27.Днем ранее украинские военные официально признали потерю истребителя и гибель его пилота.
13:30 10.12.2025
 
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина потеряла невосполнимый самолет Су-27, пишет Military Watch Magazine.
"Поскольку на вооружении западных государств находится все меньше Су-27, вероятность восполнения боевых потерь крайне мала", — говорится в публикации.
Авторы статьи подчеркивают, что попытки украинцев задействовать этот самолет в воздушных сражениях против российских сил неизменно оборачиваются крупными потерями, так как Су-27 значительно уступает современным российским аналогам.
Министерство обороны России 9 декабря сообщило, что ВКС сбили украинский Су-27.
Днем ранее украинские военные официально признали потерю истребителя и гибель его пилота.
