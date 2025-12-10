https://1prime.ru/20251210/ukraina-865402643.html

СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России

СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России - 10.12.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России

Украина потеряла невосполнимый самолет Су-27, пишет Military Watch Magazine. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T13:30+0300

2025-12-10T13:30+0300

2025-12-10T13:30+0300

общество

мировая экономика

украина

минобороны рф

вкс

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина потеряла невосполнимый самолет Су-27, пишет Military Watch Magazine."Поскольку на вооружении западных государств находится все меньше Су-27, вероятность восполнения боевых потерь крайне мала", — говорится в публикации.Авторы статьи подчеркивают, что попытки украинцев задействовать этот самолет в воздушных сражениях против российских сил неизменно оборачиваются крупными потерями, так как Су-27 значительно уступает современным российским аналогам.Министерство обороны России 9 декабря сообщило, что ВКС сбили украинский Су-27.Днем ранее украинские военные официально признали потерю истребителя и гибель его пилота.

https://1prime.ru/20251210/peregovory-865398003.html

https://1prime.ru/20251210/zelenskiy--865390372.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, минобороны рф, вкс