МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Любое мирное соглашение по Украине будет содержать крайне неблагоприятные условия для Киева, пишет The Telegraph."Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей", — говорится в публикации.Автор подчеркивает, что украинская сторона вряд ли сможет изменить ход конфликта в свою пользу, поскольку даже самые активные союзники признают отсутствие успехов у Киева.Недавно бывший президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец рассмотреть американское предложение по мирному урегулированию, а также принять представленные условия, поскольку, по его словам, Украина проигрывает. Трамп также отметил, что Россия значительно превосходит Украину в этом конфликте.
