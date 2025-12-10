Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Любое мирное соглашение по Украине будет содержать крайне неблагоприятные условия для Киева, пишет The Telegraph. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T15:20+0300
2025-12-10T15:20+0300
мировая экономика
общество
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
the telegraph
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Любое мирное соглашение по Украине будет содержать крайне неблагоприятные условия для Киева, пишет The Telegraph."Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей", — говорится в публикации.Автор подчеркивает, что украинская сторона вряд ли сможет изменить ход конфликта в свою пользу, поскольку даже самые активные союзники признают отсутствие успехов у Киева.Недавно бывший президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец рассмотреть американское предложение по мирному урегулированию, а также принять представленные условия, поскольку, по его словам, Украина проигрывает. Трамп также отметил, что Россия значительно превосходит Украину в этом конфликте.
мировая экономика, общество , сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, the telegraph
Мировая экономика, Общество , США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Telegraph
15:20 10.12.2025
 
СМИ сообщили Украине ужасные новости после интервью Трампа

Telegraph: любая завершающая конфликт сделка будет ужасной для Киева

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Любое мирное соглашение по Украине будет содержать крайне неблагоприятные условия для Киева, пишет The Telegraph.
"Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
СМИ рассказали о невосполнимой потере Украины из-за России
13:30
Автор подчеркивает, что украинская сторона вряд ли сможет изменить ход конфликта в свою пользу, поскольку даже самые активные союзники признают отсутствие успехов у Киева.
Недавно бывший президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец рассмотреть американское предложение по мирному урегулированию, а также принять представленные условия, поскольку, по его словам, Украина проигрывает. Трамп также отметил, что Россия значительно превосходит Украину в этом конфликте.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией
11:53
 
