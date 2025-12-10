https://1prime.ru/20251210/ukraina-865406671.html

СМИ сообщили Украине ужасные новости после интервью Трампа

СМИ сообщили Украине ужасные новости после интервью Трампа - 10.12.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили Украине ужасные новости после интервью Трампа

Любое мирное соглашение по Украине будет содержать крайне неблагоприятные условия для Киева, пишет The Telegraph. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T15:20+0300

2025-12-10T15:20+0300

2025-12-10T15:20+0300

мировая экономика

общество

сша

киев

украина

дональд трамп

владимир зеленский

the telegraph

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Любое мирное соглашение по Украине будет содержать крайне неблагоприятные условия для Киева, пишет The Telegraph."Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей", — говорится в публикации.Автор подчеркивает, что украинская сторона вряд ли сможет изменить ход конфликта в свою пользу, поскольку даже самые активные союзники признают отсутствие успехов у Киева.Недавно бывший президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец рассмотреть американское предложение по мирному урегулированию, а также принять представленные условия, поскольку, по его словам, Украина проигрывает. Трамп также отметил, что Россия значительно превосходит Украину в этом конфликте.

https://1prime.ru/20251210/ukraina-865402643.html

https://1prime.ru/20251210/peregovory-865398003.html

сша

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, the telegraph