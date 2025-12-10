https://1prime.ru/20251210/uzbekistan-865383489.html

В Узбекистане из-за пасмурных дней снизилась выработка электроэнергии

2025-12-10T03:10+0300

2025-12-10T03:10+0300

2025-12-10T03:20+0300

ТАШКЕНТ, 10 дек - ПРАЙМ. Пасмурные и короткие солнечные дни зимой привели к снижению выработки солнечных электростанций в Узбекистане, это может стать причиной кратковременных отключений электроэнергии в стране, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. По данным пресс-службы, выработка электроэнергии солнечными фотоэлектрическими станциями в Узбекистане снижена из-за облачности и коротких световых дней. "По этой причине в целях регулирования баланса производства и потребления электроэнергии, а также поддержания их равновесия, в некоторых регионах могут наблюдаться кратковременные перебои с электроснабжением, преимущественно в периоды повышенного потребления (с 15.00 до 19.00 мск)", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале минэнерго. На стабильное энергоснабжение в республике также окажет влияние ремонт турбины на новой Сырдарьинской ТЭС мощностью 1,5 тысячи МВт. "Монтаж и испытательно-наладочные работы нового ротора займут около месяца", - добавили в министерстве. Общая установленная мощность электростанций Узбекистана в настоящее время составляет 27 тысяч МВт. В том числе мощность солнечных электростанций - порядка 5 тысяч МВт.

