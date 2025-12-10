https://1prime.ru/20251210/vedyakhin-865399106.html

Сбербанк дал прогноз по росту цен на жилье в России

Сбербанк дал прогноз по росту цен на жилье в России - 10.12.2025, ПРАЙМ

Сбербанк дал прогноз по росту цен на жилье в России

Цены на жилье в России в 2026 году вырастут на 5%, при этом даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения маловероятен,... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T12:19+0300

2025-12-10T12:19+0300

2025-12-10T12:19+0300

экономика

недвижимость

финансы

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в России в 2026 году вырастут на 5%, при этом даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения маловероятен, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "В базовом прогнозе наши аналитики говорят, что ожидают рост цен на 5% и рост продаж на 7% по сравнению с 2025 годом", - сказал он, выступая на конференции "Сделано в Сбере". Банк при этом проводит тесты различных сценариев, в том числе негативных для рынка недвижимости. "Даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения цены все-таки маловероятен и скорее нужен нам для внутренней оценки устойчивости портфеля. При этом, важно сказать, что сейчас мы наблюдаем оживление рынка и с умеренным позитивом смотрим на 2026 год", - заключил Ведяхин.

https://1prime.ru/20251209/sber--865366667.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, сбербанк