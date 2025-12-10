Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк дал прогноз по росту цен на жилье в России - 10.12.2025
Сбербанк дал прогноз по росту цен на жилье в России
2025-12-10T12:19+0300
2025-12-10T12:19+0300
экономика
недвижимость
финансы
сбербанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в России в 2026 году вырастут на 5%, при этом даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения маловероятен, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "В базовом прогнозе наши аналитики говорят, что ожидают рост цен на 5% и рост продаж на 7% по сравнению с 2025 годом", - сказал он, выступая на конференции "Сделано в Сбере". Банк при этом проводит тесты различных сценариев, в том числе негативных для рынка недвижимости. "Даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения цены все-таки маловероятен и скорее нужен нам для внутренней оценки устойчивости портфеля. При этом, важно сказать, что сейчас мы наблюдаем оживление рынка и с умеренным позитивом смотрим на 2026 год", - заключил Ведяхин.
недвижимость, финансы, сбербанк
Экономика, Недвижимость, Финансы, Сбербанк
12:19 10.12.2025
 
