Сбербанк дал прогноз по росту цен на жилье в России

2025-12-10T12:19+0300
2025-12-10T12:19+0300
2025-12-10T12:19+0300
экономика
недвижимость
финансы
сбербанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цены на жилье в России в 2026 году вырастут на 5%, при этом даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения маловероятен, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "В базовом прогнозе наши аналитики говорят, что ожидают рост цен на 5% и рост продаж на 7% по сравнению с 2025 годом", - сказал он, выступая на конференции "Сделано в Сбере". Банк при этом проводит тесты различных сценариев, в том числе негативных для рынка недвижимости. "Даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения цены все-таки маловероятен и скорее нужен нам для внутренней оценки устойчивости портфеля. При этом, важно сказать, что сейчас мы наблюдаем оживление рынка и с умеренным позитивом смотрим на 2026 год", - заключил Ведяхин.
Новости
ru-RU
