В Венгрии назвали сроки введения запрета на импорт энергоресурсов из России

В Венгрии назвали сроки введения запрета на импорт энергоресурсов из России

2025-12-10T13:07+0300

БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. Запрет на импорт энергоресурсов из РФ в ЕС вступит в силу в марте 2026 года, Венгрия, Словакия и Чехия получат исключение до сентября 2027 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Новое предложение вступит в силу в марте 2026 года. Оно предусматривает временное введение разрешений на закупку нефти и природного газа у России. Три страны до сих пор имеют такую ​​возможность, благодаря исключению, полученному премьер-министром Венгрии, мы, словаки и чехи можем импортировать из России специальный природный газ, так что это явно предложение, направленное против нас", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, окончательный запрет на импорт нефти и газа из России в ЕС запланирован на 30 сентября 2027 года.

