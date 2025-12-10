Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии назвали сроки введения запрета на импорт энергоресурсов из России - 10.12.2025
В Венгрии назвали сроки введения запрета на импорт энергоресурсов из России
2025-12-10T13:07+0300
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. Запрет на импорт энергоресурсов из РФ в ЕС вступит в силу в марте 2026 года, Венгрия, Словакия и Чехия получат исключение до сентября 2027 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Новое предложение вступит в силу в марте 2026 года. Оно предусматривает временное введение разрешений на закупку нефти и природного газа у России. Три страны до сих пор имеют такую ​​возможность, благодаря исключению, полученному премьер-министром Венгрии, мы, словаки и чехи можем импортировать из России специальный природный газ, так что это явно предложение, направленное против нас", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, окончательный запрет на импорт нефти и газа из России в ЕС запланирован на 30 сентября 2027 года.
13:07 10.12.2025
 
В Венгрии назвали сроки введения запрета на импорт энергоресурсов из России

Гуйяш: у Венгрии будет исключение по российским энергоресурсам до осени 2027 года

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. Запрет на импорт энергоресурсов из РФ в ЕС вступит в силу в марте 2026 года, Венгрия, Словакия и Чехия получат исключение до сентября 2027 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Новое предложение вступит в силу в марте 2026 года. Оно предусматривает временное введение разрешений на закупку нефти и природного газа у России. Три страны до сих пор имеют такую ​​возможность, благодаря исключению, полученному премьер-министром Венгрии, мы, словаки и чехи можем импортировать из России специальный природный газ, так что это явно предложение, направленное против нас", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, окончательный запрет на импорт нефти и газа из России в ЕС запланирован на 30 сентября 2027 года.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Венгрия хочет обжаловать запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
