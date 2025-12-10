https://1prime.ru/20251210/vetnam-865386535.html
Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее
Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее - 10.12.2025, ПРАЙМ
Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее
Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее, однако из-за непогоды есть риски для урожая и, как следствие, будущего экспорта,... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:27+0300
2025-12-10T07:27+0300
2025-12-10T07:27+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
вьетнам
индонезия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865386535.jpg?1765340869
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее, однако из-за непогоды есть риски для урожая и, как следствие, будущего экспорта, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization).
"Экспорт Вьетнама увеличился на 52,7% - до 1,29 миллиона мешков в октябре 2025 года по сравнению с 0,84 миллиона мешков годом ранее", - говорится в докладе.
При этом в ноябре регион, где в основном производится кофе в стране, пострадал от сильного наводнения. По некоторым данным, осадки с 15 по 19 ноября были более чем в десять раз выше среднего ноябрьского значения. Это может негативно сказаться на урожае в дальнейшем и стать "бычьим" фактором для цен на кофе.
Вьетнам является наряду с Индонезией крупнейшим экспортером кофе сорта робуста - на первую страну пришлось 42% от мировых поставок, на вторую - 20%. В целом же в октябре 2025 года объемы экспорта робусты в мире выросли на 6,8%, до 3,04 миллиона мешков с 2,85 миллиона мешков в октябре 2024 года.
вьетнам
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, вьетнам, индонезия
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, ИНДОНЕЗИЯ
Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее
International Coffee Organization: Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее, однако из-за непогоды есть риски для урожая и, как следствие, будущего экспорта, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization).
"Экспорт Вьетнама увеличился на 52,7% - до 1,29 миллиона мешков в октябре 2025 года по сравнению с 0,84 миллиона мешков годом ранее", - говорится в докладе.
При этом в ноябре регион, где в основном производится кофе в стране, пострадал от сильного наводнения. По некоторым данным, осадки с 15 по 19 ноября были более чем в десять раз выше среднего ноябрьского значения. Это может негативно сказаться на урожае в дальнейшем и стать "бычьим" фактором для цен на кофе.
Вьетнам является наряду с Индонезией крупнейшим экспортером кофе сорта робуста - на первую страну пришлось 42% от мировых поставок, на вторую - 20%. В целом же в октябре 2025 года объемы экспорта робусты в мире выросли на 6,8%, до 3,04 миллиона мешков с 2,85 миллиона мешков в октябре 2024 года.