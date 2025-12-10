Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее - 10.12.2025
Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее
2025-12-10T07:27+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее, однако из-за непогоды есть риски для урожая и, как следствие, будущего экспорта, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization). "Экспорт Вьетнама увеличился на 52,7% - до 1,29 миллиона мешков в октябре 2025 года по сравнению с 0,84 миллиона мешков годом ранее", - говорится в докладе. При этом в ноябре регион, где в основном производится кофе в стране, пострадал от сильного наводнения. По некоторым данным, осадки с 15 по 19 ноября были более чем в десять раз выше среднего ноябрьского значения. Это может негативно сказаться на урожае в дальнейшем и стать "бычьим" фактором для цен на кофе. Вьетнам является наряду с Индонезией крупнейшим экспортером кофе сорта робуста - на первую страну пришлось 42% от мировых поставок, на вторую - 20%. В целом же в октябре 2025 года объемы экспорта робусты в мире выросли на 6,8%, до 3,04 миллиона мешков с 2,85 миллиона мешков в октябре 2024 года.
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вьетнам в октябре поставил миру в 1,5 раза больше кофе, чем годом ранее, однако из-за непогоды есть риски для урожая и, как следствие, будущего экспорта, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization).
"Экспорт Вьетнама увеличился на 52,7% - до 1,29 миллиона мешков в октябре 2025 года по сравнению с 0,84 миллиона мешков годом ранее", - говорится в докладе.
При этом в ноябре регион, где в основном производится кофе в стране, пострадал от сильного наводнения. По некоторым данным, осадки с 15 по 19 ноября были более чем в десять раз выше среднего ноябрьского значения. Это может негативно сказаться на урожае в дальнейшем и стать "бычьим" фактором для цен на кофе.
Вьетнам является наряду с Индонезией крупнейшим экспортером кофе сорта робуста - на первую страну пришлось 42% от мировых поставок, на вторую - 20%. В целом же в октябре 2025 года объемы экспорта робусты в мире выросли на 6,8%, до 3,04 миллиона мешков с 2,85 миллиона мешков в октябре 2024 года.
 
