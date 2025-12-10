Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы признаки подозрительного новогоднего вклада - 10.12.2025
Названы признаки подозрительного новогоднего вклада
Названы признаки подозрительного новогоднего вклада - 10.12.2025, ПРАЙМ
Названы признаки подозрительного новогоднего вклада
В конце года банки наперебой повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь деньги клиентов. Как определить, когда выгодные условия таят в себе подводные камни,... | 10.12.2025, ПРАЙМ
банки
финансы
ставки по вкладам
ставка банка россии
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. В конце года банки наперебой повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь деньги клиентов. Как определить, когда выгодные условия таят в себе подводные камни, агентству "Прайм" рассказал эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.По его словам, к концу года кредитным организациям нужна дополнительная ликвидность, особенно на коротких сроках. Именно этим объясняются новогодние акции и предложения, которыми они завлекают клиентов. Однако, как правило, выгода составляет не более 0,5-1 процентного пункта к стандартной ставке. Все, что выше, требует выполнения дополнительных условий."При этом банки ориентируются, прежде всего, на ту ключевую ставку, которую мы видим сегодня. Исходя их ее уровня, они выстраивают конкурентную борьбу за клиента. Все, что выше – разовые маркетинговые предложения на небольшой срок", - констатирует эксперт.Если это не так, то предложения банков по ставке существенно выше ключевой могут таить в себе недосказанность и определенный подвох для потребителя. Вероятно, будет предлагаться комбинированный продукт, включающий в себя связку с инструментами фондового или страхового рынка, отметил он."В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. И на это нужно обращать внимание потребителям, потому что, не разобравшись в продукте, можно не только ничего не заработать, но и понести убытки", - предупредил Елин.Прежде чем заключить договор, важно понять, не содержит ли он условий, которые трансформируют его в нечто, отличное от стандартного банковского депозита. И подписывать его, лишь осознавая все риски, заключил Елин.
Новости
банки, финансы, ставки по вкладам, ставка банка россии
Банки, Финансы, ставки по вкладам, ставка Банка России
02:02 10.12.2025
 
Названы признаки подозрительного новогоднего вклада

Эксперт Елин: слишком выгодные новогодние вклады могут таить в себе подвох

Вклады и инвестиции
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. В конце года банки наперебой повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь деньги клиентов. Как определить, когда выгодные условия таят в себе подводные камни, агентству "Прайм" рассказал эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
По его словам, к концу года кредитным организациям нужна дополнительная ликвидность, особенно на коротких сроках. Именно этим объясняются новогодние акции и предложения, которыми они завлекают клиентов. Однако, как правило, выгода составляет не более 0,5-1 процентного пункта к стандартной ставке. Все, что выше, требует выполнения дополнительных условий.
"При этом банки ориентируются, прежде всего, на ту ключевую ставку, которую мы видим сегодня. Исходя их ее уровня, они выстраивают конкурентную борьбу за клиента. Все, что выше – разовые маркетинговые предложения на небольшой срок", - констатирует эксперт.
Если это не так, то предложения банков по ставке существенно выше ключевой могут таить в себе недосказанность и определенный подвох для потребителя. Вероятно, будет предлагаться комбинированный продукт, включающий в себя связку с инструментами фондового или страхового рынка, отметил он.
"В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. И на это нужно обращать внимание потребителям, потому что, не разобравшись в продукте, можно не только ничего не заработать, но и понести убытки", - предупредил Елин.
Прежде чем заключить договор, важно понять, не содержит ли он условий, которые трансформируют его в нечто, отличное от стандартного банковского депозита. И подписывать его, лишь осознавая все риски, заключил Елин.
 
Заголовок открываемого материала