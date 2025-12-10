Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже спустя неделю вернулся выше 11 рублей - 10.12.2025
экономика
рынок
торги
рф
сша
риком-траст
ук альфа-капитал
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в среду опять растет и вернулся выше 11 рублей спустя неделю торговли ниже этого уровня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.11 мск повышался на 11 копеек (+1%), до 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,91-11,06 рубля. Ранее курс был выше 11 рублей третьего декабря. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,37 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,086 против 7,063 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,08 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в среду продолжает повышаться и вернулся выше психологической отметки 11 рублей, ниже которой он торговался после 3 декабря. "Российская валюта продолжает демонстрировать негативную динамику по отношению к основным иностранным валютам. На это в большей степени влияет рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. В предпраздничный период обычно повышается потребительская активность. Другим фактором является продолжительный период низких мировых цен на нефть", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,35% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,38% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.07 мск повышалась на 0,3%, до 62,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 99,1 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайшие дни рубль, скорее всего, будет держаться в текущих диапазонах - 76–78 рублей за доллар и 10,7–11 рубля за юань, рассчитывает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Значимых потрясений до конца года не предвидится, если, конечно, не случится резких поворотов в геополитике или внезапного обвала нефтяных котировок", - добавляет он. В среду курс юаня попробует закрепиться выше уровня сопротивления в районе отметки 11 рублей, считает Попова из ИК "Риком-траст". "Таким образом, при отсутствии существенных позитивных изменений в геополитической обстановке и внешней торговле рубль, вероятнее всего, сохранит нисходящий тренд в ближайший месяц", - добавляет она.
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, РИКОМ-ТРАСТ, УК Альфа-Капитал
16:41 10.12.2025
 
Юань на Мосбирже спустя неделю вернулся выше 11 рублей

Юань повышается до 11,06 рубля в среду вечером

Юань. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в среду опять растет и вернулся выше 11 рублей спустя неделю торговли ниже этого уровня, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.11 мск повышался на 11 копеек (+1%), до 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,91-11,06 рубля. Ранее курс был выше 11 рублей третьего декабря.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,37 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,086 против 7,063 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,08 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в среду продолжает повышаться и вернулся выше психологической отметки 11 рублей, ниже которой он торговался после 3 декабря.
"Российская валюта продолжает демонстрировать негативную динамику по отношению к основным иностранным валютам. На это в большей степени влияет рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. В предпраздничный период обычно повышается потребительская активность. Другим фактором является продолжительный период низких мировых цен на нефть", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,35% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,38% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.07 мск повышалась на 0,3%, до 62,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 99,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В ближайшие дни рубль, скорее всего, будет держаться в текущих диапазонах - 76–78 рублей за доллар и 10,7–11 рубля за юань, рассчитывает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Значимых потрясений до конца года не предвидится, если, конечно, не случится резких поворотов в геополитике или внезапного обвала нефтяных котировок", - добавляет он.
В среду курс юаня попробует закрепиться выше уровня сопротивления в районе отметки 11 рублей, считает Попова из ИК "Риком-траст". "Таким образом, при отсутствии существенных позитивных изменений в геополитической обстановке и внешней торговле рубль, вероятнее всего, сохранит нисходящий тренд в ближайший месяц", - добавляет она.
Экономика Рынок Торги РФ США РИКОМ-ТРАСТ УК Альфа-Капитал
 
 
