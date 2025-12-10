https://1prime.ru/20251210/zagranpasport-865409882.html

В Госдуме предложили ввести ускоренное получение загранпаспорта за доплату

10.12.2025

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта за дополнительную плату. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим оценить целесообразность введения услуги платного ускоренного оформления загранпаспортов", - сказано в документе. Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящий момент возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника, однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, "горящая" путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа. Парламентарии отмечают, что международный опыт показывает эффективность системы, при которой гражданин может официально доплатить за ускоренное оформление паспорта. Депутаты также обращают внимание, что аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве: Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость. Авторы инициативы считают, что введение официальной платной опции ускоренного оформления заграничного паспорта позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан.

