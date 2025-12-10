Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести ускоренное получение загранпаспорта за доплату - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/zagranpasport-865409882.html
В Госдуме предложили ввести ускоренное получение загранпаспорта за доплату
В Госдуме предложили ввести ускоренное получение загранпаспорта за доплату - 10.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести ускоренное получение загранпаспорта за доплату
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T16:59+0300
2025-12-10T16:59+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860987987_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_1bb1fb4be462c0f12876b446fa9f1415.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта за дополнительную плату. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим оценить целесообразность введения услуги платного ускоренного оформления загранпаспортов", - сказано в документе. Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящий момент возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника, однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, "горящая" путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа. Парламентарии отмечают, что международный опыт показывает эффективность системы, при которой гражданин может официально доплатить за ускоренное оформление паспорта. Депутаты также обращают внимание, что аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве: Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость. Авторы инициативы считают, что введение официальной платной опции ускоренного оформления заграничного паспорта позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан.
https://1prime.ru/20250927/biometriya-862867613.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860987987_105:0:1920:1361_1920x0_80_0_0_4f29042549357cc3fed70187b764545e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
16:59 10.12.2025
 
В Госдуме предложили ввести ускоренное получение загранпаспорта за доплату

В ГД предложили ускоренно получать загранпаспорта за дополнительную плату

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОбложки заграничных паспортов РФ
Обложки заграничных паспортов РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Обложки заграничных паспортов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта за дополнительную плату.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим оценить целесообразность введения услуги платного ускоренного оформления загранпаспортов", - сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящий момент возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника, однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, "горящая" путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа.
Парламентарии отмечают, что международный опыт показывает эффективность системы, при которой гражданин может официально доплатить за ускоренное оформление паспорта. Депутаты также обращают внимание, что аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве: Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость.
Авторы инициативы считают, что введение официальной платной опции ускоренного оформления заграничного паспорта позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан.
Снятие биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Россиянам стало проще заселиться в гостиницу по биометрии
27 сентября, 08:20
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала