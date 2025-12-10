https://1prime.ru/20251210/zakharova-865391705.html
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского - 10.12.2025, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского
Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T09:50+0300
2025-12-10T09:50+0300
2025-12-10T09:50+0300
экономика
общество
россия
запад
владимир зеленский
мария захарова
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп. "Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость", - сказала она в эфире радио Sputnik.
запад
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп.
"Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Новое заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе