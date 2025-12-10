https://1prime.ru/20251210/zakharova-865391705.html

Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского

Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского - 10.12.2025, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского

Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T09:50+0300

2025-12-10T09:50+0300

2025-12-10T09:50+0300

экономика

общество

россия

запад

владимир зеленский

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860097869_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_96ea0e2ea7c0404897def94191778cec.jpg

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп. "Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость", - сказала она в эфире радио Sputnik.

https://1prime.ru/20251210/zelenskiy--865390372.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, запад, владимир зеленский, мария захарова