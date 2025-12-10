Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского - 10.12.2025
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского - 10.12.2025, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского
Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T09:50+0300
2025-12-10T09:50+0300
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп. "Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость", - сказала она в эфире радио Sputnik.
09:50 10.12.2025
 
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского

Захарова назвала условия Зеленского к Западу для проведения выборов цинизмом

© РИА Новости . Максим Блинов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп.
"Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Новое заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
