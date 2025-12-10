https://1prime.ru/20251210/zarplata-865371773.html

“Три выплаты”. Кто получит декабрьскую зарплату раньше обычного

"Три выплаты". Кто получит декабрьскую зарплату раньше обычного - 10.12.2025, ПРАЙМ

“Три выплаты”. Кто получит декабрьскую зарплату раньше обычного

Получить декабрьскую зарплату раньше установленной даты возможно, если эта дата приходится на новогодние праздники, рассказал агентству "Прайм" директор по... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T03:03+0300

2025-12-10T03:03+0300

2025-12-10T03:03+0300

зарплата

общество

новый год

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Получить декабрьскую зарплату раньше установленной даты возможно, если эта дата приходится на новогодние праздники, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.“Зарплату за первую половину месяца (то есть, аванс) работодатели должны выплачивать с 16-го по 30-31-е число месяца, а вторую половину заработной платы не позднее, чем до 15-го числа следующего месяца. Итого получаем, что в декабре зарплаты платятся раньше из-за большого количества выходных дней в январе”, - отметил он.Бывает, что компании переносят эти выплаты на январь, но чаще все-таки хотят провести все платежи уходящего года в конце года. А у некоторых компаний даже стоит запрет на перенос остатков денежных средств на следующий год.“Поэтому в декабре большинство наших сограждан получают сразу три выплаты - зарплату за ноябрь, аванс за декабрь и зарплату за декабрь. А в компаниях, где есть премиальная часть, часто платят еще и ее”, - отметил он.Однако если стандартная дата выдачи зарплаты приходится на рабочие дни - в следующем году они начнутся с 12 января, то преждевременной выплаты ждать не стоит. Работодатель вправе, но не обязан перечислять ее заранее.При этом важно помнить, что январь не так богат на выплаты, и планировать расходы заранее. Не стоит тратить все подчистую за время новогодних праздников, ведь если вы получили зарплату раньше, то следующей выплаты ждать придется дольше, заключил Муравьев.

зарплата, общество , новый год