Новое заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
Новое заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
2025-12-10T09:14+0300
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема сообщил, что Владимир Зеленский согласился на проведение выборов на Украине только после устранения оппозиции. Об этом он написал в социальной сети X."Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков", — прокомментировал Мема слова Зеленского.На днях бывший президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы должны иметь возможность избрать главу государства, и подчеркнул, что сейчас подходящий момент для этого. Он отметил, что власти используют военное положение как оправдание для отказа от голосования. В феврале Трамп назвал Зеленского диктатором из-за отсутствия выборов, утверждая, что его популярность упала до четырех процентов.В тот же день Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к проведению выборов в стране.В ноябре депутат Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что рейтинг Зеленского существенно снизился из-за коррупционного скандала, и что граждане Украины предпочли бы другую кандидатуру.Срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что проведение выборов в текущее время нецелесообразно.
