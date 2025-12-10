Новое заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе

https://1prime.ru/20251210/zelenskiy--865390372.html

Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема сообщил, что Владимир Зеленский согласился на проведение выборов на... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T09:14+0300

2025-12-10T09:14+0300

2025-12-10T09:14+0300

общество

мировая экономика

запад

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема сообщил, что Владимир Зеленский согласился на проведение выборов на Украине только после устранения оппозиции. Об этом он написал в социальной сети X."Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков", — прокомментировал Мема слова Зеленского.На днях бывший президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы должны иметь возможность избрать главу государства, и подчеркнул, что сейчас подходящий момент для этого. Он отметил, что власти используют военное положение как оправдание для отказа от голосования. В феврале Трамп назвал Зеленского диктатором из-за отсутствия выборов, утверждая, что его популярность упала до четырех процентов.В тот же день Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к проведению выборов в стране.В ноябре депутат Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что рейтинг Зеленского существенно снизился из-за коррупционного скандала, и что граждане Украины предпочли бы другую кандидатуру.Срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что проведение выборов в текущее время нецелесообразно.

запад

украина

сша

2025

общество , мировая экономика, запад, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп