На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам - 10.12.2025, ПРАЙМ
На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам
На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам
2025-12-10T11:49+0300
2025-12-10T11:49+0300
украина
запад
сша
дональд трамп
владимир зеленский
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, стараясь изменить свою позицию по вопросу выборов на Украине, надеется получить от США гарантии безопасности после заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа, уверенного в неизбежной победе России, сообщает The New York Times. "Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна", — говорится в материале. Издание отметило, что комментарии Зеленского о выборах звучат на фоне нестабильности в его правительстве, где активно обсуждается коррупционный скандал среди его ближайших соратников, а также в рамках успехов России в зоне специальной военной операции. Во вторник Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право на выбор нового лидера, и сейчас самое подходящее для этого время. Он добавил, что власти страны используются военное положение в качестве оправдания для отказа от проведения выборов. В феврале Трамп охарактеризовал Зеленского как "диктатора без выборов", подчеркнув, что его популярность опустилась до четырех процентов. Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов на Украине невозможно в соответствии с действующим законодательством. Между тем, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новых выборов не было, ссылаясь на продолжающееся военное положение и всеобщую мобилизацию. В соответствии с информацией от Financial Times, представители Трампа ранее в тот же день предложили Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на мирное соглашение, подразумевающее признание потерянных территорий Украиной. В ответ, Зеленский, якобы, попросил времени на консультации с лидерами Европы, чтобы убедиться, что любое решение не приведет к "нарушению единства". Белый дом, в свою очередь, стремится завершить переговоры по урегулированию до 25 декабря.
украина
запад
сша
украина, запад, сша, дональд трамп, владимир зеленский, financial times
УКРАИНА, ЗАПАД, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Financial Times
11:49 10.12.2025
 
На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам

NYT: Зеленский изменил позицию по выборам, чтобы получить гарантии безопасности

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, стараясь изменить свою позицию по вопросу выборов на Украине, надеется получить от США гарантии безопасности после заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа, уверенного в неизбежной победе России, сообщает The New York Times.
"Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна", — говорится в материале.
Издание отметило, что комментарии Зеленского о выборах звучат на фоне нестабильности в его правительстве, где активно обсуждается коррупционный скандал среди его ближайших соратников, а также в рамках успехов России в зоне специальной военной операции.
Во вторник Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право на выбор нового лидера, и сейчас самое подходящее для этого время. Он добавил, что власти страны используются военное положение в качестве оправдания для отказа от проведения выборов. В феврале Трамп охарактеризовал Зеленского как "диктатора без выборов", подчеркнув, что его популярность опустилась до четырех процентов.
Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов на Украине невозможно в соответствии с действующим законодательством. Между тем, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новых выборов не было, ссылаясь на продолжающееся военное положение и всеобщую мобилизацию.
В соответствии с информацией от Financial Times, представители Трампа ранее в тот же день предложили Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на мирное соглашение, подразумевающее признание потерянных территорий Украиной. В ответ, Зеленский, якобы, попросил времени на консультации с лидерами Европы, чтобы убедиться, что любое решение не приведет к "нарушению единства". Белый дом, в свою очередь, стремится завершить переговоры по урегулированию до 25 декабря.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАЗАПАДСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийFinancial Times
 
 
