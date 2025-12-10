https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865397726.html

На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам

На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам - 10.12.2025, ПРАЙМ

На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам

Глава киевского режима Владимир Зеленский, стараясь изменить свою позицию по вопросу выборов на Украине, надеется получить от США гарантии безопасности после... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T11:49+0300

2025-12-10T11:49+0300

2025-12-10T11:49+0300

украина

запад

сша

дональд трамп

владимир зеленский

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, стараясь изменить свою позицию по вопросу выборов на Украине, надеется получить от США гарантии безопасности после заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа, уверенного в неизбежной победе России, сообщает The New York Times. "Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна", — говорится в материале. Издание отметило, что комментарии Зеленского о выборах звучат на фоне нестабильности в его правительстве, где активно обсуждается коррупционный скандал среди его ближайших соратников, а также в рамках успехов России в зоне специальной военной операции. Во вторник Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право на выбор нового лидера, и сейчас самое подходящее для этого время. Он добавил, что власти страны используются военное положение в качестве оправдания для отказа от проведения выборов. В феврале Трамп охарактеризовал Зеленского как "диктатора без выборов", подчеркнув, что его популярность опустилась до четырех процентов. Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов на Украине невозможно в соответствии с действующим законодательством. Между тем, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новых выборов не было, ссылаясь на продолжающееся военное положение и всеобщую мобилизацию. В соответствии с информацией от Financial Times, представители Трампа ранее в тот же день предложили Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на мирное соглашение, подразумевающее признание потерянных территорий Украиной. В ответ, Зеленский, якобы, попросил времени на консультации с лидерами Европы, чтобы убедиться, что любое решение не приведет к "нарушению единства". Белый дом, в свою очередь, стремится завершить переговоры по урегулированию до 25 декабря.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251210/zelenskiy--865390372.html

https://1prime.ru/20251210/ukraina-865386727.html

https://1prime.ru/20251210/zakharova-865391705.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, дональд трамп, владимир зеленский, financial times