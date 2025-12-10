На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, стараясь изменить свою позицию по вопросу выборов на Украине, надеется получить от США гарантии безопасности после заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа, уверенного в неизбежной победе России, сообщает The New York Times.
"Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна", — говорится в материале.
Издание отметило, что комментарии Зеленского о выборах звучат на фоне нестабильности в его правительстве, где активно обсуждается коррупционный скандал среди его ближайших соратников, а также в рамках успехов России в зоне специальной военной операции.
Во вторник Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право на выбор нового лидера, и сейчас самое подходящее для этого время. Он добавил, что власти страны используются военное положение в качестве оправдания для отказа от проведения выборов. В феврале Трамп охарактеризовал Зеленского как "диктатора без выборов", подчеркнув, что его популярность опустилась до четырех процентов.
Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов на Украине невозможно в соответствии с действующим законодательством. Между тем, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новых выборов не было, ссылаясь на продолжающееся военное положение и всеобщую мобилизацию.
В соответствии с информацией от Financial Times, представители Трампа ранее в тот же день предложили Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на мирное соглашение, подразумевающее признание потерянных территорий Украиной. В ответ, Зеленский, якобы, попросил времени на консультации с лидерами Европы, чтобы убедиться, что любое решение не приведет к "нарушению единства". Белый дом, в свою очередь, стремится завершить переговоры по урегулированию до 25 декабря.
