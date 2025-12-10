https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865403045.html
"Пришло время". В США высказались о будущем Зеленского
"Пришло время". В США высказались о будущем Зеленского - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Пришло время". В США высказались о будущем Зеленского
10.12.2025
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому стоит рассмотреть возможность отъезда в Израиль, так как он стал абсолютно бесполезен, заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. "Пришло время Зеленскому разогреть моторы на своем личном самолете для полетов в Израиль, он стал ненужным, у него нет будущего", — считает Макгрегор.Макгрегор также подчеркнул, что встреча Зеленского в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем не имела смысла, так как заверения, полученные от них, не имеют ценности. Между тем, немецкий политолог Патрик Бааб в рамках интервью на YouTube-канале Deep Dive отметил, что ситуация для Зеленского настолько обострилась, что он может предпринять попытку покинуть Украину. Издание The National Interest недавно сообщало, что неудачи украинских военных на фронте и постоянное давление могут подтолкнуть главу киевского режима к бегству в Израиль. Журналист Пол Стейган выразил мнение, что Соединённые Штаты могут планировать избавиться от Зеленского из-за его несогласия принять сторону Вашингтона в украинском конфликте.
