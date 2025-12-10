https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865408445.html
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после турне по Европе
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Неудачная поездка Владимира Зеленского по европейским странам продемонстрировала предательство со стороны западных союзников, пишет The Spectator."Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение", — говорится в публикации.Как отмечает обозреватель, в ходе встреч в Лондоне, Риме и Ватикане Зеленский получил лишь тёплые объятия и громогласные заявления о поддержке, которые никак не подкрепляются реальными действиями."Если бы крепкие объятия превращались в военные части, а громкие декларации — в евро, то к концу своего турне по Европе на этой неделе Зеленский был бы самым вооруженным и финансово обеспеченным лидером на планете", — отметил автор публикации.Накануне бывший президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец рассмотреть американское предложение по мирному урегулированию, а также принять представленные условия, поскольку, по его словам, Украина проигрывает. Трамп также отметил, что Россия значительно превосходит Украину в этом конфликте.
