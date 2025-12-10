Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после турне по Европе - 10.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после турне по Европе
Неудачная поездка Владимира Зеленского по европейским странам продемонстрировала предательство со стороны западных союзников, пишет The Spectator. | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Неудачная поездка Владимира Зеленского по европейским странам продемонстрировала предательство со стороны западных союзников, пишет The Spectator."Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение", — говорится в публикации.Как отмечает обозреватель, в ходе встреч в Лондоне, Риме и Ватикане Зеленский получил лишь тёплые объятия и громогласные заявления о поддержке, которые никак не подкрепляются реальными действиями."Если бы крепкие объятия превращались в военные части, а громкие декларации — в евро, то к концу своего турне по Европе на этой неделе Зеленский был бы самым вооруженным и финансово обеспеченным лидером на планете", — отметил автор публикации.Накануне бывший президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец рассмотреть американское предложение по мирному урегулированию, а также принять представленные условия, поскольку, по его словам, Украина проигрывает. Трамп также отметил, что Россия значительно превосходит Украину в этом конфликте.
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после турне по Европе

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Неудачная поездка Владимира Зеленского по европейским странам продемонстрировала предательство со стороны западных союзников, пишет The Spectator.
"Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после интервью Трампа
15:20
Как отмечает обозреватель, в ходе встреч в Лондоне, Риме и Ватикане Зеленский получил лишь тёплые объятия и громогласные заявления о поддержке, которые никак не подкрепляются реальными действиями.
"Если бы крепкие объятия превращались в военные части, а громкие декларации — в евро, то к концу своего турне по Европе на этой неделе Зеленский был бы самым вооруженным и финансово обеспеченным лидером на планете", — отметил автор публикации.
Накануне бывший президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец рассмотреть американское предложение по мирному урегулированию, а также принять представленные условия, поскольку, по его словам, Украина проигрывает. Трамп также отметил, что Россия значительно превосходит Украину в этом конфликте.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Новое заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
09:14
 
