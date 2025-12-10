https://1prime.ru/20251210/zoloto--865390522.html

Золото слабо дорожает перед выходом итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду утром перед выходом итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 8.59 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, - до 4 239 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,5% - до 61,75 доллара за унцию, ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 62 доллара за унцию. "Сейчас многие интересуются серебром, спрос на него догоняет золото. Произошло резкое изменение соотношения интереса от золота к серебру. На основных рынках, включая Индию, наблюдается существенный спрос на серебро", - комментирует ситуацию на рынке драгоценных металлов агентству Рейтер управляющий директор Gold Silver Central Брайан Лан (Brian Lan). Среди основных факторов для котировок золота по-прежнему остаются решения ФРС США по итогам своего двухдневного заседания, которое будет опубликовано позднее в среду и дополнительные сведения относительно направления денежно-кредитной политики регулятора, добавляет аналитик. По данным CME Group, 87,6% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится. Снижение учетной ставки Федрезерва может ослабить доллар, что поддержит спрос на золото держателей других валют.

