Золото слабо дорожает перед выходом итогов заседания ФРС США

Цена на золото слабо растет в среду перед выходом итогов заседания ФРС США
© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду утром перед выходом итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 8.59 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, - до 4 239 долларов за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,5% - до 61,75 доллара за унцию, ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 62 доллара за унцию.
"Сейчас многие интересуются серебром, спрос на него догоняет золото. Произошло резкое изменение соотношения интереса от золота к серебру. На основных рынках, включая Индию, наблюдается существенный спрос на серебро", - комментирует ситуацию на рынке драгоценных металлов агентству Рейтер управляющий директор Gold Silver Central Брайан Лан (Brian Lan).
Среди основных факторов для котировок золота по-прежнему остаются решения ФРС США по итогам своего двухдневного заседания, которое будет опубликовано позднее в среду и дополнительные сведения относительно направления денежно-кредитной политики регулятора, добавляет аналитик.
По данным CME Group, 87,6% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится. Снижение учетной ставки Федрезерва может ослабить доллар, что поддержит спрос на золото держателей других валют.