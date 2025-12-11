https://1prime.ru/20251211/aeroflot-865423791.html
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание
Добавлен контекст (2 абзац) и подробности (4-5 абзацы) | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T05:15+0300
2025-12-11T05:15+0300
2025-12-11T05:15+0300
бизнес
москва
московская область
санкт-петербург
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423791.jpg?1765419326
Добавлен контекст (2 абзац) и подробности (4-5 абзацы)
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил авиаперевозчик.
Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь с 10 на 11 декабря.
"В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Часть рейсов авиакомпании направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат или переоформление билетов на рейсы, выполняемые в ближайшие даты. Обмен и возврат таких билетов осуществляются без взимания дополнительной платы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, московская область, санкт-петербург, аэрофлот
Бизнес, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Аэрофлот
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание из-за ограничений на использование аэропорта
Добавлен контекст (2 абзац) и подробности (4-5 абзацы)
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил авиаперевозчик.
Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь с 10 на 11 декабря.
"В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Часть рейсов авиакомпании направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат или переоформление билетов на рейсы, выполняемые в ближайшие даты. Обмен и возврат таких билетов осуществляются без взимания дополнительной платы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.