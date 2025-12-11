Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание
Добавлен контекст (2 абзац) и подробности (4-5 абзацы) | 11.12.2025, ПРАЙМ
Добавлен контекст (2 абзац) и подробности (4-5 абзацы) МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил авиаперевозчик. Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь с 10 на 11 декабря. "В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении. Часть рейсов авиакомпании направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат или переоформление билетов на рейсы, выполняемые в ближайшие даты. Обмен и возврат таких билетов осуществляются без взимания дополнительной платы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
05:15 11.12.2025
 
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание из-за ограничений на использование аэропорта

Добавлен контекст (2 абзац) и подробности (4-5 абзацы)
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил авиаперевозчик.
Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь с 10 на 11 декабря.
"В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Часть рейсов авиакомпании направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат или переоформление билетов на рейсы, выполняемые в ближайшие даты. Обмен и возврат таких билетов осуществляются без взимания дополнительной платы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
 
