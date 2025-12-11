https://1prime.ru/20251211/aeroflot-865424739.html

"Аэрофлот" предоставил пассажирам рейсов необходимые услуги

"Аэрофлот" предоставил пассажирам рейсов необходимые услуги - 11.12.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" предоставил пассажирам рейсов необходимые услуги

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в аэропорту "Шереметьево" предоставляет пассажирам рейсов необходимые услуги, на время ожидания в кассах и в | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T06:34+0300

2025-12-11T06:34+0300

2025-12-11T06:34+0300

бизнес

аэрофлот

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865424739.jpg?1765424041

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в аэропорту "Шереметьево" предоставляет пассажирам рейсов необходимые услуги, на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания им предлагают бесплатную воду и сэндвичи, сообщил авиаперевозчик. Ранее "Аэрофлот" заявил, что вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла. "Аэрофлот" обеспечивает работу с пассажирами в базовом аэропорту путем предоставления необходимых услуг, а также информирования по всем сервисным каналам коммуникаций, включая точки взаимодействия в аэропорту. Также на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания пассажирам предлагается бесплатная бутилированная вода и сэндвичи", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика. "Аэрофлот" отметил, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэрофлот, аэропорт шереметьево