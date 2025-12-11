https://1prime.ru/20251211/aeroflot-865424739.html
"Аэрофлот" предоставил пассажирам рейсов необходимые услуги
2025-12-11T06:34+0300
бизнес
аэрофлот
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в аэропорту "Шереметьево" предоставляет пассажирам рейсов необходимые услуги, на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания им предлагают бесплатную воду и сэндвичи, сообщил авиаперевозчик.
Ранее "Аэрофлот" заявил, что вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла.
"Аэрофлот" обеспечивает работу с пассажирами в базовом аэропорту путем предоставления необходимых услуг, а также информирования по всем сервисным каналам коммуникаций, включая точки взаимодействия в аэропорту. Также на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания пассажирам предлагается бесплатная бутилированная вода и сэндвичи", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика.
"Аэрофлот" отметил, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
