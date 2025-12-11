Аэропорт "Внуково" оперативно корректирует расписание

https://1prime.ru/20251211/aeroport-865425384.html
Авиакомпании во "Внуково" оперативно корректируют расписание на фоне ограничений по использованию воздушного пространства, сообщил аэропорт.
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпании во "Внуково" оперативно корректируют расписание на фоне ограничений по использованию воздушного пространства, сообщил аэропорт.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы.
"Авиаперевозчики в свою очередь оперативно корректируют свое расписание и предпринимают усилия для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Внуково".
В авиагавани добавили, что пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.
"Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, для того чтобы пребывание в аэровокзальном комплексе было максимально комфортным. Приносим свои извинения и благодарим за понимание", - заключается в сообщении.
