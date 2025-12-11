Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА назвало риски для экономики Казахстана в 2026-2028 годах
2025-12-11T00:16+0300
2025-12-11T00:16+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На экономику Казахстана в 2026-2028 годы могут оказывать давление такие риски, как возможное ослабление курса рубля и сокращение торгового баланса, сложности с транспортировкой нефти через порт в Новороссийске и рост государственных расходов, следует из прогнозов рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомилось РИА Новости. "На горизонте прогноза до 2028 года АКРА выделяет три основных риска: 1. Возможное дальнейшее ухудшение внешней конъюнктуры экспортных товаров Казахстана и/или усложнение экспортно-торговых путей. 2. Слабая бюджетная дисциплина с точки зрения нацеленности на консолидацию бюджетной политики в средне- и долгосрочной перспективе. 3. Потенциал ослабления российской валюты, который несет в себе риск увеличения товарного импорта при одновременном сокращении экспорта в Россию", - прогнозируют эксперты. Как напомнили аналитики, "базовым" коридором для Казахстана, через который страна транспортирует нефть из Каспийского региона, остается Новороссийский морской торговый порт. Поэтому в случае возникновения сложностей на этом маршруте давление на тенге будет усиливаться, что может сдерживать экономический рост страны. Помимо этого, в случае перебоев влияние будет и на мировые рынки, так как "заменить канал выхода с соразмерными объемами не представляется возможным", отмечают эксперты. Что касается бюджета, то риск, как поясняют эксперты, представляет возможный рост государственных расходов. В 2022-2024 годы расходная часть бюджета уже была на уровне пандемии, однако "кризисный сценарий" может повториться по итогам текущего года, предупреждают аналитики. АКРА ожидает, что темпы роста расходных статей могут приблизиться к 19%. А в случае ослабления рубля произойдет давление на торговый баланс Казахстана. Если курс российской валюты снизится к мировым, возможно "увеличение товарного импорта при одновременном сокращении экспорта в Россию", поясняют в АКРА. "Вероятность реализации указанных рисков даже по отдельности нельзя назвать высокой, но они будут актуальны в течение всего прогнозного периода, а их совокупность в случае совместной реализации может стать источником негативных последствий для экономики Казахстана на горизонте прогноза", - заключили эксперты.
00:16 11.12.2025
 
АКРА назвало риски для экономики Казахстана в 2026-2028 годах

АКРА: на экономику Казахстана в 2026-2028 годах могут оказывать давление риски

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На экономику Казахстана в 2026-2028 годы могут оказывать давление такие риски, как возможное ослабление курса рубля и сокращение торгового баланса, сложности с транспортировкой нефти через порт в Новороссийске и рост государственных расходов, следует из прогнозов рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"На горизонте прогноза до 2028 года АКРА выделяет три основных риска: 1. Возможное дальнейшее ухудшение внешней конъюнктуры экспортных товаров Казахстана и/или усложнение экспортно-торговых путей. 2. Слабая бюджетная дисциплина с точки зрения нацеленности на консолидацию бюджетной политики в средне- и долгосрочной перспективе. 3. Потенциал ослабления российской валюты, который несет в себе риск увеличения товарного импорта при одновременном сокращении экспорта в Россию", - прогнозируют эксперты.
Как напомнили аналитики, "базовым" коридором для Казахстана, через который страна транспортирует нефть из Каспийского региона, остается Новороссийский морской торговый порт. Поэтому в случае возникновения сложностей на этом маршруте давление на тенге будет усиливаться, что может сдерживать экономический рост страны. Помимо этого, в случае перебоев влияние будет и на мировые рынки, так как "заменить канал выхода с соразмерными объемами не представляется возможным", отмечают эксперты.
Что касается бюджета, то риск, как поясняют эксперты, представляет возможный рост государственных расходов. В 2022-2024 годы расходная часть бюджета уже была на уровне пандемии, однако "кризисный сценарий" может повториться по итогам текущего года, предупреждают аналитики. АКРА ожидает, что темпы роста расходных статей могут приблизиться к 19%.
А в случае ослабления рубля произойдет давление на торговый баланс Казахстана. Если курс российской валюты снизится к мировым, возможно "увеличение товарного импорта при одновременном сокращении экспорта в Россию", поясняют в АКРА.
"Вероятность реализации указанных рисков даже по отдельности нельзя назвать высокой, но они будут актуальны в течение всего прогнозного периода, а их совокупность в случае совместной реализации может стать источником негативных последствий для экономики Казахстана на горизонте прогноза", - заключили эксперты.
 
