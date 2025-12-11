https://1prime.ru/20251211/atr-865436580.html

Фондовые индексы АТР продемонстрировали преимущественное снижение

Фондовые индексы АТР продемонстрировали преимущественное снижение - 11.12.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР продемонстрировали преимущественное снижение

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали преимущественное снижение, свидетельствуют данные торгов. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T12:49+0300

2025-12-11T12:49+0300

2025-12-11T12:49+0300

рынок

торги

азиатско-тихоокеанский регион

австралия

сша

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75727/68/757276857_0:176:4096:2480_1920x0_80_0_0_72c53e110ea003fc9f58ab5e2e057c87.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали преимущественное снижение, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,7%, до 3 873,32 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,41%, до 2 457,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 25 530,51 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,59%, до 4 110,62 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 50 148,82 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 8 592 пунктов. Что касается Австралии, то положительно на индекс могла повлиять макростатистика. Так, безработица в стране в ноябре не выросла, как ожидалось, а осталась на уровне 4,3%. Прогноз предполагал увеличение до 4,4%. Число занятых при этом уменьшилось на 21,3 тысячи, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек. А в отсутствие других важных событий азиатские рынки оценивают решения по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которые были обнародованы в среду. Так, регулятор снова понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.

азиатско-тихоокеанский регион

австралия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, австралия, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi