Фондовые индексы АТР продемонстрировали преимущественное снижение - 11.12.2025
Фондовые индексы АТР продемонстрировали преимущественное снижение
Фондовые индексы АТР продемонстрировали преимущественное снижение
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали преимущественное снижение, свидетельствуют данные торгов. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T12:49+0300
2025-12-11T12:49+0300
рынок
торги
азиатско-тихоокеанский регион
австралия
сша
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали преимущественное снижение, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,7%, до 3 873,32 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,41%, до 2 457,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 25 530,51 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,59%, до 4 110,62 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 50 148,82 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 8 592 пунктов. Что касается Австралии, то положительно на индекс могла повлиять макростатистика. Так, безработица в стране в ноябре не выросла, как ожидалось, а осталась на уровне 4,3%. Прогноз предполагал увеличение до 4,4%. Число занятых при этом уменьшилось на 21,3 тысячи, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек. А в отсутствие других важных событий азиатские рынки оценивают решения по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которые были обнародованы в среду. Так, регулятор снова понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, австралия, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, АВСТРАЛИЯ, США, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
12:49 11.12.2025
 
Фондовые индексы АТР продемонстрировали преимущественное снижение

Основные фондовые индексы АТР в четверг продемонстрировали преимущественное снижение

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали преимущественное снижение, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,7%, до 3 873,32 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,41%, до 2 457,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 25 530,51 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,59%, до 4 110,62 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 50 148,82 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 8 592 пунктов.
Что касается Австралии, то положительно на индекс могла повлиять макростатистика. Так, безработица в стране в ноябре не выросла, как ожидалось, а осталась на уровне 4,3%. Прогноз предполагал увеличение до 4,4%. Число занятых при этом уменьшилось на 21,3 тысячи, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек.
А в отсутствие других важных событий азиатские рынки оценивают решения по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которые были обнародованы в среду. Так, регулятор снова понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
 
Рынок Торги Азиатско-Тихоокеанский регион АВСТРАЛИЯ США Shenzhen Composite Hang Seng Index KOSPI
 
 
Заголовок открываемого материала