Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписания полетов в связи с ограничениями в аэропортах Московского региона, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил авиаперевозчик.
Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь на 11 декабря.
"В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны и отменены", - говорится в сообщении.
"Победа" напомнила об онлайн-сервисах, которыми могут воспользоваться пассажиры в сложившейся ситуации. Статус рейса можно проверить на сайте авиаперевозчика, с помощью чат-бота Вити или в оперативных Telegram-чатах, где публикуется актуальная информация. Также работает сервис вынужденного возврата, помощью которого можно быстро вернуть даже невозвратные билеты.
