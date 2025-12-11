https://1prime.ru/20251211/avtomobili-865429268.html

Ввоз автомобилей с пробегом из Грузии в ноябре вырос в 3,3 раза

Ввоз автомобилей с пробегом из Грузии в ноябре вырос в 3,3 раза

бизнес

россия

грузия

bmw

toyota

volkswagen

bmw x5

toyota camry

chevrolet

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ввоз автомобилей с пробегом из Грузии на территорию России в ноябре текущего года вырос в 3,3 раза (+227%) в годовом выражении, всего было импортировано 4 778 подержанных машин, сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков. "В ноябре текущего года из Грузии в Россию ввезено 4 778 легковых автомобилей с пробегом (старше трёх лет). Это в 3,3 раза (+227%) больше, чем в ноябре прошлого года (1 461 штука)", - написал он в своем Telegram-канале. Самыми популярными марками машин, ввозимых из Грузии, стали немецкая BMW (926 автомобилей), японская Toyota (441), немецкие Volkswagen (414) и корейские Hyundai (373) и KIA (352 машины). Среди моделей лидирует BMW X5 (279). Далее следуют Chevrolet Equinox (175 машин), BMW X7 (172), KIA K5 (172) и Toyota RAV4 (160 автомобилей). Суммарно в январе-ноябре этого года из Грузии в Россию было импортировано 34,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это тоже в три с лишним раза (+218%) больше, чем за те же 11 месяцев прошлого года (10,9 тысячи), отмечает также Целиков.

