США в сентябре сократили импорт автомобилей до минимума за три года

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в сентябре этого года, по сравнению с прошлым сентябрем, на четверть сократили импорт легковых автомобилей, в результате чего он достиг минимальных значений за чуть более чем три года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, по итогам сентября текущего года в США прибыло легковых машин на 12,86 миллиарда долларов. В месячном выражении поставки сократились на 8%, а в годовом на 25%. Таким образом импорт Штатов достиг минимальных значений с июня 2022 года, тогда он составлял 12,54 миллиарда долларов. Всего по итогам первых трех кварталов этого года США импортировали автомобилей на 163 миллиарда долларов - на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего авто в Штаты в сентябре приезжало из Мексики - 3,5 миллиарда долларов, Южной Кореи - 2,61 миллиарда, Японии - 2,28 миллиарда, Канады - 2,15 миллиарда и ЕС - 1,92 миллиарда. Следом расположились Великобритания (332,5 миллиона долларов), Китай (38,5 миллиона), Вьетнам (11,9 миллиона) и ЮАР (10,8 миллиона). Замкнула десятку Индия с поставками за сентябрь на 1,9 миллиона. Сильнее всего в годовом выражении среди крупнейших поставщиков сократили свои поставки в США ЮАР - в 19,5 раза, Китай - в 6,3 раза, Великобритания - в 2,1 раза, Вьетнам - в 2 раза и ЕС - на треть. Нарастила лишь Индия - в 3,2 раза.

