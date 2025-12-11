https://1prime.ru/20251211/bakina-865444046.html

ЦБ продолжает обсуждать с банками отключение карт Visa и Mastercard

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Банк России продолжает вести обсуждение с банками относительно отключения карт Visa и Mastercard в России, рассчитывает на скорейшее принятие решения, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. "В отношении карт международных платежных систем ситуация иная, так как НСПК не является оператором этих карт, они их поддерживают технологически. Продукт не развивается, он остался на условиях и параметрах того периода, поэтому здесь тоже есть нюансы, эта тема продолжает обсуждаться, но я думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены, и к консенсусу мы придем", - сказала она, отвечая на вопрос, приостановится ли работа карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия. Бакина подчеркнула, что главная цель ЦБ - не допустить лишения россиян платежных способов. "Люди не должны от этого страдать, у них должен быть доступ к их средствам", - сказала она. В июле Бакина говорила, что Банк России рассматривает возможность ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с мошенничеством. В октябре она сообщала, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия ожидать не стоит. ЦБ РФ находится в диалоге с банками, с рынком для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно. Функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.

