ЦБ заявил о работе по расширению режима работы своей платежной системы - 11.12.2025
2025-12-11T15:29+0300
15:29 11.12.2025
 
ЦБ заявил о работе по расширению режима работы своей платежной системы

Банк России работает над переводом всех сервисов платежной системы в круглосуточный режим

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Банк России вместе с участниками финансового рынка работает над расширением режима своей платежной системы - переводом всех ее сервисов в круглосуточный режим, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Вместе с рынком и со всеми участниками мы работаем над расширением режима работы нашей платежной системы Банка России, перевод ее всех сервисов в круглосуточный режим, а не отдельных модулей", - сказала она, выступая на конференции Сбербанка "FI Day. Цифровые горизонты будущего".
Бакина подтвердила нацеленность регулятора на обеспечение бесперебойной работы всей ключевой инфраструктуры.
В апреле 2024 года в Банке России сообщали, что ЦБ хочет перевести работу своей платежной системы, которая работает пять дней в неделю, на круглосуточный онлайн-режим.
 
