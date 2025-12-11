https://1prime.ru/20251211/bank-865444342.html

ЦБ заявил о работе по расширению режима работы своей платежной системы

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Банк России вместе с участниками финансового рынка работает над расширением режима своей платежной системы - переводом всех ее сервисов в круглосуточный режим, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. "Вместе с рынком и со всеми участниками мы работаем над расширением режима работы нашей платежной системы Банка России, перевод ее всех сервисов в круглосуточный режим, а не отдельных модулей", - сказала она, выступая на конференции Сбербанка "FI Day. Цифровые горизонты будущего". Бакина подтвердила нацеленность регулятора на обеспечение бесперебойной работы всей ключевой инфраструктуры. В апреле 2024 года в Банке России сообщали, что ЦБ хочет перевести работу своей платежной системы, которая работает пять дней в неделю, на круглосуточный онлайн-режим.

