Биржи АТР преимущественно снижаются на решениях ФРС США

2025-12-11T07:55+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются, мировые рынки оценивают недавние решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, не получив однозначного импульса, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. На 7.26 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижается на 0,46%, до 3 882,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 2 480,29 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на символические 0,02%, до 25 545 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,2%, до 8 596,8 пункта, японский Nikkei 225 опускается на 0,82%, до 50 189 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, до 4 126,74 пункта. В отсутствие других важных событий азиатские рынки оценивают решения по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которые были обнародованы в среду. Так, регулятор снова понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых. Главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale) выразил сомнения агентству Блумберг относительно импульса, который придало мировым рынкам снижение учетной ставки Федрезерва США. "Прогноз, вероятно, был менее "голубиным", чем рассчитывало большинство инвесторов", - сказал он. "Мы ожидаем довольно неустойчивую ситуацию на рынках в ближайшие сессии, поскольку они все еще анализируют то, что сказал Джером Пауэлл", - добавил он. На пресс-конференции в тот же день глава ФРС США заявил, в частности, что рекордный перерыв в работе американского правительства не приведет к длительным негативным последствиям в экономике. При этом, по его словам, активность в сфере недвижимости остается слабой.

