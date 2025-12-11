https://1prime.ru/20251211/biznesmen-865421357.html

Австрийского бизнесмена признали виновным в мошенничестве

Австрийского бизнесмена признали виновным в мошенничестве

2025-12-11T01:07+0300

ВЕНА, 11 дек - ПРАЙМ. Земельный суд Инсбрука признал австрийского предпринимателя и основателя группы Signa Рене Бенко виновным по делу о мошенническом банкротстве, а его супруга Натали Бенко, проходившая по делу как сообвиняемая, была оправдана, сообщил портал австрийского телеканала ORF. "Рене Бенко приговорен к 15 месяцам условного лишения свободы и штрафу в размере около 4,3 тысячи евро. Ни защита, ни прокуратура пока не дали комментариев, приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Уточняется, что его супруга Натали, проходившая по делу как сообвиняемая и в сейфе которой, как утверждалось, он прятал деньги и часы, в среду была оправдана. Согласно материалам обвинения, Бенко в ходе процедуры банкротства Signa вывел и спрятал часть активов, в том числе 120 тысяч евро наличными, а также 11 дорогих часов, запонки и другие предметы общей стоимостью около 250 тысяч евро. Имущество хранилось в сейфе в доме родственников его супруги. Как отмечает телеканал, Бенко вину не признал. Он утверждал, что подарил часы сыновьям, а наличные передал супруге в качестве средств на хозяйственные расходы. Прокуратура сочла эти объяснения недостоверными и указала на "тесную временную связь" между установкой сейфа и подачей заявления о банкротстве. Защита настаивала на отсутствии ущерба кредиторам и назвала обвинения недоказанными. Адвокаты требовали оправдания. Рене Бенко с января 2025 года содержится под стражей. В рамках дела о банкротстве Signa прокуратура также расследует ряд других эпизодов, общий предполагаемый ущерб оценивается примерно в 300 миллионов евро. Бенко - один из самых известных предпринимателей Австрии, основатель многопрофильного холдинга Signa Holding, специализировавшегося на недвижимости и розничной торговле. До банкротства Signa владела крупными торговыми центрами и зданиями в Австрии, Германии и других странах Европы, включая KaDeWe в Берлине, Park Hyatt в Вене, Selfridges в Лондоне и другими престижными объектами.

