МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. Любое возможное соглашение о мире, которое завершит конфликт на Украине, будет включать в себя крайне неблагоприятные условия для Киева, комментирует британская газета Telegraph. "Любое мирное соглашение, которое положит конец войне, будет включать ужасные условия для Украины, в том числе в отношении территории, геополитических союзов Украины и, возможно, ее внешней политики", — говорится в статье. Как отмечает издание, ситуация на фронте для Киева становится всё более сложной."Даже самые преданные сторонники Украины должны признать, что война находится на критическом этапе и идет плохо для Киева", — подчеркивается в статье. На этой неделе Владимир Зеленский отказался уступать территории, заявив, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву". Ранее американская администрация заявила о разработке плана по урегулированию конфликта в Украине, подчеркнув, что подробности пока рано обсуждать, так как работа еще продолжается. В Кремле сообщили, что Россия остаётся открытой для переговоров и готова продолжить диалог в Анкоридже. Обсуждение мирного плана СШАНа прошедшей неделе Владимир Путин провел переговоры в Кремле с американским спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны около пяти часов детально обсуждали американскую мирную инициативу, но прийти к компромиссу пока не удалось. Позднее российский лидер сообщил, что Вашингтон разбил первоначальный план, состоящий из 27 пунктов, на четыре пакета и предложил обсуждать их по отдельности. Путин отметил, что рассмотрел каждый из них, и "были моменты, с которыми Москва не согласилась". В это время Зеленский отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьер-министром Кира Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Украинские издания сообщают, что по итогам встречи Зеленский снова отверг уступки по территориальным вопросам. Перед этим лидер Украины заявил, что планирует передать США "поправки" к их мирной инициативе в среду.

