Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров

Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров

Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров

Осенью 2025 года пользователи сервиса "Делимобиль" проехали более 230 миллионов километров, что эквивалентно практически шести тысячам кругосветных путешествий, | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T08:12+0300

2025-12-11T08:12+0300

2025-12-11T08:12+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Осенью 2025 года пользователи сервиса "Делимобиль" проехали более 230 миллионов километров, что эквивалентно практически шести тысячам кругосветных путешествий, подсчитали для РИА Новости в сервисе каршеринга. "Делимобиль" подвел итоги осеннего сезона. За три месяца пользователи сервиса преодолели свыше 230 миллионов километров – почти 6 тысяч кругосветных путешествий. Больше всего поездок россияне совершали по субботам", - рассказали в компании. Помимо этого, минувшей осенью житель Москвы совершил рекордную по продолжительности поездку, проехав в рамках одной аренды 82,7 тысячи километров. По общему числу завершенных за три месяца аренд лидером стал 36-летний житель Ярославля с 372 поездками. На втором месте 32-летний москвич с 337 поездками и 42-летний житель Санкт-Петербурга, совершивший 315 поездок. "Этой осенью россияне чаще всего выбирали в каршеринге Kia Rio, Geely Coolray, Haval Jolion и Exeed LX. Лидерами по количеству поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Пермь", - добавили в "Делимобиле". Там также отметили, что россияне стали чаще бронировать каршеринг для поездок в другие города. Так, самый длительный маршрут по тарифу "Межгород" продолжался 5,3 тысячи минут, или почти 88,5 часов, а его дистанция превысила 5,2 тысячи километров. Помимо этого, пользователи часто бронировали автомобили заранее по тарифу "Рент". В среднем они планировали такие поездки за 71 час, чаще всего – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. "Этой осенью мы заметили, что люди стали чаще планировать поездки заранее. Также мы видим, что пользователи выбирают сервис для поездок между городами. Им нравится свобода: не нужно зависеть от расписания, можно взять машину в любой момент и поехать куда угодно", – прокомментировал директор по продукту "Делимобиля" Андрей Липовский.

