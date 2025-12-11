Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/delimobil-865426490.html
Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров
Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров
Осенью 2025 года пользователи сервиса "Делимобиль" проехали более 230 миллионов километров, что эквивалентно практически шести тысячам кругосветных путешествий, | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T08:12+0300
2025-12-11T08:12+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
самара
делимобиль
https://cdnn.1prime.ru/img/83464/01/834640145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b3d20be5689589697be62d1c1ec7f3d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Осенью 2025 года пользователи сервиса "Делимобиль" проехали более 230 миллионов километров, что эквивалентно практически шести тысячам кругосветных путешествий, подсчитали для РИА Новости в сервисе каршеринга. "Делимобиль" подвел итоги осеннего сезона. За три месяца пользователи сервиса преодолели свыше 230 миллионов километров – почти 6 тысяч кругосветных путешествий. Больше всего поездок россияне совершали по субботам", - рассказали в компании. Помимо этого, минувшей осенью житель Москвы совершил рекордную по продолжительности поездку, проехав в рамках одной аренды 82,7 тысячи километров. По общему числу завершенных за три месяца аренд лидером стал 36-летний житель Ярославля с 372 поездками. На втором месте 32-летний москвич с 337 поездками и 42-летний житель Санкт-Петербурга, совершивший 315 поездок. "Этой осенью россияне чаще всего выбирали в каршеринге Kia Rio, Geely Coolray, Haval Jolion и Exeed LX. Лидерами по количеству поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Пермь", - добавили в "Делимобиле". Там также отметили, что россияне стали чаще бронировать каршеринг для поездок в другие города. Так, самый длительный маршрут по тарифу "Межгород" продолжался 5,3 тысячи минут, или почти 88,5 часов, а его дистанция превысила 5,2 тысячи километров. Помимо этого, пользователи часто бронировали автомобили заранее по тарифу "Рент". В среднем они планировали такие поездки за 71 час, чаще всего – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. "Этой осенью мы заметили, что люди стали чаще планировать поездки заранее. Также мы видим, что пользователи выбирают сервис для поездок между городами. Им нравится свобода: не нужно зависеть от расписания, можно взять машину в любой момент и поехать куда угодно", – прокомментировал директор по продукту "Делимобиля" Андрей Липовский.
https://1prime.ru/20251203/sitidrajv-865151299.html
москва
санкт-петербург
самара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83464/01/834640145_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_636c73d62ba07aa5441001ceecc0f732.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, самара, делимобиль
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САМАРА, Делимобиль
08:12 11.12.2025
 
Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров

Пользователи "Делимобиля" осенью проехали расстояние, равное почти 6000 кругосветкам

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса каршеринга "Делимобиль"
Автомобиль сервиса каршеринга Делимобиль - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Автомобиль сервиса каршеринга "Делимобиль". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Осенью 2025 года пользователи сервиса "Делимобиль" проехали более 230 миллионов километров, что эквивалентно практически шести тысячам кругосветных путешествий, подсчитали для РИА Новости в сервисе каршеринга.
"Делимобиль" подвел итоги осеннего сезона. За три месяца пользователи сервиса преодолели свыше 230 миллионов километров – почти 6 тысяч кругосветных путешествий. Больше всего поездок россияне совершали по субботам", - рассказали в компании.
Помимо этого, минувшей осенью житель Москвы совершил рекордную по продолжительности поездку, проехав в рамках одной аренды 82,7 тысячи километров.
По общему числу завершенных за три месяца аренд лидером стал 36-летний житель Ярославля с 372 поездками. На втором месте 32-летний москвич с 337 поездками и 42-летний житель Санкт-Петербурга, совершивший 315 поездок.
"Этой осенью россияне чаще всего выбирали в каршеринге Kia Rio, Geely Coolray, Haval Jolion и Exeed LX. Лидерами по количеству поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Пермь", - добавили в "Делимобиле".
Там также отметили, что россияне стали чаще бронировать каршеринг для поездок в другие города. Так, самый длительный маршрут по тарифу "Межгород" продолжался 5,3 тысячи минут, или почти 88,5 часов, а его дистанция превысила 5,2 тысячи километров.
Помимо этого, пользователи часто бронировали автомобили заранее по тарифу "Рент". В среднем они планировали такие поездки за 71 час, чаще всего – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.
"Этой осенью мы заметили, что люди стали чаще планировать поездки заранее. Также мы видим, что пользователи выбирают сервис для поездок между городами. Им нравится свобода: не нужно зависеть от расписания, можно взять машину в любой момент и поехать куда угодно", – прокомментировал директор по продукту "Делимобиля" Андрей Липовский.
Житель Петербурга потратил на каршеринг в ноябре около 200 тысяч рублей
3 декабря, 06:15
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСАМАРАДелимобиль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала