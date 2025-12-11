https://1prime.ru/20251211/delimobil-865426490.html
Пользователи "Делимобиля" осенью проехали более 230 миллионов километров
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
самара
делимобиль
https://cdnn.1prime.ru/img/83464/01/834640145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b3d20be5689589697be62d1c1ec7f3d.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Осенью 2025 года пользователи сервиса "Делимобиль" проехали более 230 миллионов километров, что эквивалентно практически шести тысячам кругосветных путешествий, подсчитали для РИА Новости в сервисе каршеринга. "Делимобиль" подвел итоги осеннего сезона. За три месяца пользователи сервиса преодолели свыше 230 миллионов километров – почти 6 тысяч кругосветных путешествий. Больше всего поездок россияне совершали по субботам", - рассказали в компании. Помимо этого, минувшей осенью житель Москвы совершил рекордную по продолжительности поездку, проехав в рамках одной аренды 82,7 тысячи километров. По общему числу завершенных за три месяца аренд лидером стал 36-летний житель Ярославля с 372 поездками. На втором месте 32-летний москвич с 337 поездками и 42-летний житель Санкт-Петербурга, совершивший 315 поездок. "Этой осенью россияне чаще всего выбирали в каршеринге Kia Rio, Geely Coolray, Haval Jolion и Exeed LX. Лидерами по количеству поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Пермь", - добавили в "Делимобиле". Там также отметили, что россияне стали чаще бронировать каршеринг для поездок в другие города. Так, самый длительный маршрут по тарифу "Межгород" продолжался 5,3 тысячи минут, или почти 88,5 часов, а его дистанция превысила 5,2 тысячи километров. Помимо этого, пользователи часто бронировали автомобили заранее по тарифу "Рент". В среднем они планировали такие поездки за 71 час, чаще всего – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. "Этой осенью мы заметили, что люди стали чаще планировать поездки заранее. Также мы видим, что пользователи выбирают сервис для поездок между городами. Им нравится свобода: не нужно зависеть от расписания, можно взять машину в любой момент и поехать куда угодно", – прокомментировал директор по продукту "Делимобиля" Андрей Липовский.
