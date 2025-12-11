https://1prime.ru/20251211/dollar-865407573.html
Экономист объяснила, кому стоит избавиться от долларов до конца года
Экономист объяснила, кому стоит избавиться от долларов до конца года
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В большинстве случаев россиянам сейчас невыгодно рассматривать иностранную валюту в качестве инструмента для сбережений. Лучше предпочесть рублевые депозиты, пока ставки по ним относительно высоки, а сам рубль крепок, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.“Сейчас курс рубля остается стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублевым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублевого депозита на хороших условиях”, - советует она.Российские банки также предлагают вклады в долларах с процентной ставкой от 1,5% до 3%, что, конечно, не является интересным для инвесторов в текущих условиях. Рублевые инструменты остаются более привлекательными. Так что лучше избавиться от валюты и перевести средства в рубли, разместив их на банковский вклад. Также можно приобретать инструменты, связанные с изменением курса валют, например валютные облигации и фонды на них.Покупать иностранную валюту имеет смысл тем, кто планирует поездку за границу. Курс сейчас достаточно выгодный. Однако есть вероятность, что рубль до конца года укрепится еще сильнее, поэтому имеет смысл покупать валюту частями. Но в следующем году возможно постепенное снижение ключевой ставки, тогда рубль станет слабеть, заключил Горбунова.
