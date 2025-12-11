Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар укрепляется после заседания ФРС США - 11.12.2025
Доллар укрепляется после заседания ФРС США
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доллар укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам, таким как иена и евро, поскольку последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США прошло накануне, и все вопросы относительно дальнейшей монетарной политики в стране и связанная с ними неуверенность сняты, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.58 мск курс евро к доллару снижается до 1,1687 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 156,07 иены со 155,91 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,08% - до 98,73 пункта. Ранее в четверг стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва США. Регулятор по итогам декабрьского заседания снова понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых. "Сезонно доллар имеет тенденцию ослабевать к концу года, и теперь, когда риски, связанные с событиями вокруг ФРС, позади, пара EUR/USD вполне может подняться к уровню 1,18", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING. "Следующим важным ориентиром станет публикация данных занятости вне сельского хозяйства США за ноябрь 16 декабря и то, сможет ли слабый показатель сохранить рыночные ожидания двух дальнейших снижений ставки в 2026 году", - добавили аналитики.
