Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам - 11.12.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам

11.12.2025

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам снижается в четверг днем в ожидании данных по американскому рынку труда и состоянию торгового баланса в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1705 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,86 иены со 155,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06% - до 98,59 пункта. В четверг внимание инвесторов будет обращено к публикации еженедельной статистики от министерства труда США относительно числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 6 декабря. Аналитики ожидают, что их число увеличилось до 220 тысяч, что на 29 тысяч больше, чем неделей ранее. В этот же день станут известны данные по торговому балансу в США. Ожидается, что его дефицит в сентябре вырос до 63,3 миллиарда долларов с 59,6 миллиарда в августе. Инвесторы также обращают внимание на заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, представленные на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания регулятора. Он заявил, в частности, что рекордный перерыв в работе американского правительства не приведет к длительным негативным последствиям в экономике. При этом, по его словам, активность в сфере недвижимости остается слабой. По итогам заседания Федрезерва США учётная ставка была понижена на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков.

