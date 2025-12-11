Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 11.12.2025
https://1prime.ru/20251211/dollar-865443307.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 11.12.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара по отношению к мировым валютам снижается в четверг днем в ожидании данных по американскому рынку труда и состоянию торгового баланса в стране, | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T15:02+0300
2025-12-11T15:02+0300
рынок
торги
сша
джером пауэлл
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам снижается в четверг днем в ожидании данных по американскому рынку труда и состоянию торгового баланса в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1705 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,86 иены со 155,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06% - до 98,59 пункта. В четверг внимание инвесторов будет обращено к публикации еженедельной статистики от министерства труда США относительно числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 6 декабря. Аналитики ожидают, что их число увеличилось до 220 тысяч, что на 29 тысяч больше, чем неделей ранее. В этот же день станут известны данные по торговому балансу в США. Ожидается, что его дефицит в сентябре вырос до 63,3 миллиарда долларов с 59,6 миллиарда в августе. Инвесторы также обращают внимание на заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, представленные на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания регулятора. Он заявил, в частности, что рекордный перерыв в работе американского правительства не приведет к длительным негативным последствиям в экономике. При этом, по его словам, активность в сфере недвижимости остается слабой. По итогам заседания Федрезерва США учётная ставка была понижена на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков.
сша
рынок, торги, сша, джером пауэлл, федрезерв
Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Федрезерв
15:02 11.12.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по рынку труда в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Купюра доллара США
Купюра доллара США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам снижается в четверг днем в ожидании данных по американскому рынку труда и состоянию торгового баланса в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1705 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,86 иены со 155,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06% - до 98,59 пункта.
В четверг внимание инвесторов будет обращено к публикации еженедельной статистики от министерства труда США относительно числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 6 декабря. Аналитики ожидают, что их число увеличилось до 220 тысяч, что на 29 тысяч больше, чем неделей ранее.
В этот же день станут известны данные по торговому балансу в США. Ожидается, что его дефицит в сентябре вырос до 63,3 миллиарда долларов с 59,6 миллиарда в августе.
Инвесторы также обращают внимание на заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, представленные на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания регулятора. Он заявил, в частности, что рекордный перерыв в работе американского правительства не приведет к длительным негативным последствиям в экономике. При этом, по его словам, активность в сфере недвижимости остается слабой.
По итогам заседания Федрезерва США учётная ставка была понижена на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков.
 
Рынок Торги США Джером Пауэлл Федрезерв
 
 
