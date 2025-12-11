Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации статистики из США

https://1prime.ru/20251211/dollar-865450077.html
2025-12-11T19:13+0300
2025-12-11T19:13+0300
2025-12-11T19:14+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам снижается в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают внутреннюю макростатистику, опубликованную до открытия торгов в США, а также объявленные в среду итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1748 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 155,1 иены со 155,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,43% - до 98,23 пункта. Дефицит торгового баланса США в сентябре неожиданно сократился - на 10,9%, или на 6,4 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем августа - до 52,8 миллиарда долларов. Аналитики ожидали роста дефицита до 63,3 миллиарда долларов. Вместе с тем число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 6 декабря выросло на 44 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 236 тысяч. Прогноз составлял 220 тысяч. Трейдеры также продолжают оценивать итоги заседания ФРС, объявленные в среду. Американский регулятор третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%, как и ожидали аналитики.
