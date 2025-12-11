Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: президент Эстонии написал странный пост о глупости - 11.12.2025
СМИ: президент Эстонии написал странный пост о глупости
Президент Эстонии Алар Карис в своем личном закрытом аккаунте в социальной сети X выразил недовольство поведением глупцов, сообщает ERR. | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис в своем личном закрытом аккаунте в социальной сети X выразил недовольство поведением глупцов, сообщает ERR. "Президент Алар Карис написал в своем личном аккаунте в социальных сетях, что больше не может терпеть чрезмерные требования, предъявляемые глупцами", — говорится в материале. Советник по общественным коммуникациям президента, Ханнес Гамбург, подтвердил, что эта запись действительно была написана лично Карисом и опубликована именно в его личном аккаунте, а не на официальной странице президента. "В офисе отказались уточнять, кого именно президент имел в виду под "глупыми людьми"", — уточняется в материале. По информации источника издания, это заявление Кариса связано с недавней отставкой посла Эстонии в Казахстане Яапа Оры. Ранее дипломат выразил несогласие с речью президента Эстонии о ситуации в Украине во время его визита в Астану, предлагая смягчить тон выступления для более конструктивного диалога.
06:04 11.12.2025 (обновлено: 06:07 11.12.2025)
 
СМИ: президент Эстонии написал странный пост о глупости

ЕRR: президент Эстонии Карис рассказал, что больше не слушает глупцов

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис в своем личном закрытом аккаунте в социальной сети X выразил недовольство поведением глупцов, сообщает ERR.
"Президент Алар Карис написал в своем личном аккаунте в социальных сетях, что больше не может терпеть чрезмерные требования, предъявляемые глупцами", — говорится в материале.
Советник по общественным коммуникациям президента, Ханнес Гамбург, подтвердил, что эта запись действительно была написана лично Карисом и опубликована именно в его личном аккаунте, а не на официальной странице президента.
"В офисе отказались уточнять, кого именно президент имел в виду под "глупыми людьми"", — уточняется в материале.
По информации источника издания, это заявление Кариса связано с недавней отставкой посла Эстонии в Казахстане Яапа Оры. Ранее дипломат выразил несогласие с речью президента Эстонии о ситуации в Украине во время его визита в Астану, предлагая смягчить тон выступления для более конструктивного диалога.
Заголовок открываемого материала