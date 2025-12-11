Как правильно подводить финансовые итоги года

Эксперт Дайнеко объяснила, зачем нужно подведение финансовых итогов года
- отсутствие системного ведения личного/семейного бюджета. Если не было учета доходов и расходов, нет финансовых целей с планом их достижения, о финансовой стабильности приходится только мечтать;
- систематическое нарушение финансовой дисциплины: эмоциональные покупки, нерациональное потребление, торопливость в принятии финансовых решений, отсутствие планирования выливаются в регулярный дефицит бюджета, который вынуждает "залезать" в сбережения, наращивать долги (хуже-просроченную задолженность) и не позволяет достигать финансовых целей;
- отсутствие накоплений. Если в течение года сберегать не удавалось, а подушки финансовой безопасности нет, высок риск финансового шока даже в не самой чрезвычайной ситуации. Отсутствие запаса средств на автономное обеспечение жизнедеятельности и покрытия обязательных платежей хотя бы на 3 (лучше-на 6 месяцев) не позволит успешно преодолеть трудности (в случае потери/решения о смене работы, болезни, поломки техники), лишает возможности иметь запас времени на урегулирование сложной ситуации, минимизацию негативных финансовых последствий.
- проанализируйте свой бюджет за год: понимание того, куда "утекают" деньги позволит найти способы оптимизации трат (бороться со спонтанными приобретениями, планировать свои расходы, отказаться от ненужного). При этом оптимизация не всегда только о сокращении потребления. В процессе анализа своих трат может выявиться проблема перерасхода по одной статье расхода в ущерб другой. Например, если приобретение одежды, регулярная смена гаджетов и развлечения влияют на возможность оплаты обучения, необходимого лечения, это повод для тревоги. Важно расставить приоритеты при расходовании средств. Например, что визит к стоматологу важнее нового пальто. Пальто тоже необходимо? Если да, его покупку можно заложить в бюджет, установив посильный срок для его приобретения;
- оцените возможности увеличения дохода (смена работы, возможности дополнительного дохода). Выше головы не прыгнешь, однако затяжные финансовые трудности нередко служат стимулом к тому, чтобы решиться на то, о чем думал давно: повысить свою квалификации/профессиональную компетенцию, сменить деятельность/место трудоустройства, монетизировать хобби и другое.
- оцените свои риски. Если за год случались непредвиденные ситуации, подумайте над тем, как их избежать или минимизировать потери. В ряде ситуаций поможет наличие финансового резерва, в других стоит задуматься о добровольном страховании;
- подумайте над финансовым планом на следующий год, спланируйте этапы достижения финансовых целей. Это поможет сбалансированно распределять финансовые ресурсы, установить приоритеты и развивать навыки осознанного финансового поведения. На начальном этапе не ставьте слишком глобальные цели с финансово непосильным графиком достижения. Цели должны быть четко сформулированы и достижимы в следующем году. Например, сначала запланируйте направить усилия на создание подушки безопасности и снижение финансовой нагрузки через избавление от долгов (погашение кредита, займа с самой высокой процентной ставкой или начать с самой небольшой задолженности);
- тренируйте привычку сберегать. Копить под матрасом не выгодно - инфляционных потерь таким способом не избежать. Выбор инструментов для накоплений зависит от поставленной цели, срока ее достижения и требований к возможности досрочного изъятия средств. Поэтому проанализируйте, какие финансовые инструменты подходят больше всего именно вам. Для краткосрочных целей, а также для создания подушки безопасности подойдут консервативные (например, накопительный счет или вклад), при долгосрочном планировании к банковским депозитам могут присоединяться инвестиционные продукты и долгосрочные инструменты сбережений.
