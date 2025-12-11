Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как правильно подводить финансовые итоги года - 11.12.2025, ПРАЙМ
Как правильно подводить финансовые итоги года
Как правильно подводить финансовые итоги года - 11.12.2025, ПРАЙМ
Как правильно подводить финансовые итоги года
В конце года многие из нас оценивают уходящий год на успехи и провалы. Анализ своих финансовых достижений и досадных потерь – тоже важный итог. Оглядываться... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T05:05+0300
2025-12-11T05:05+0300
мнения аналитиков
финансы
ольга дайнеко
минфин
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. В конце года многие из нас оценивают уходящий год на успехи и провалы. Анализ своих финансовых достижений и досадных потерь – тоже важный итог. Оглядываться назад хоть и не всегда легко, но очень полезно. Даже если похвалить себя не за что, анализ своего финансового поведения за год позволит исключить ошибки в дальнейшем.При поиске причин, мешающих достичь положительного финансового результата, нередко обнаруживается:Если ошибки обнаружены, для будущего финансового благополучия недостаточно только загадать желание в новогоднюю ночь, придется всерьез потрудиться:Чтобы начать новую жизнь, ждать Нового года вовсе не обязательно - начните сейчас. Подготовка к празднованию может стать хорошей финансовой тренировкой по рациональному использованию бюджета, корректировке своего финансового поведения. В предпраздничном ажиотаже легко выйти за границы своих финансовых возможностей, забыть про обязательные расходы января. Контролируйте эмоциональные траты, рассмотрите возможности разумной оптимизации расходов, составьте подробный праздничный бюджет по своим финансовым возможностям и не выходите за его границы. Тогда уже в новогоднюю ночь можно будет похвалить себя за это небольшое, но важное достижение и двигаться дальше.Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
ПРАЙМ
2025
Ольга Дайнеко
Ольга Дайнеко
мнения аналитиков, финансы, ольга дайнеко, минфин
Мнения аналитиков, Финансы, Ольга Дайнеко, Минфин
05:05 11.12.2025
 
Как правильно подводить финансовые итоги года

Эксперт Дайнеко объяснила, зачем нужно подведение финансовых итогов года

Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России Моифинансы.рф
Ольга Дайнеко
Эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
Все материалы
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. В конце года многие из нас оценивают уходящий год на успехи и провалы. Анализ своих финансовых достижений и досадных потерь – тоже важный итог. Оглядываться назад хоть и не всегда легко, но очень полезно. Даже если похвалить себя не за что, анализ своего финансового поведения за год позволит исключить ошибки в дальнейшем.
При поиске причин, мешающих достичь положительного финансового результата, нередко обнаруживается:
  • отсутствие системного ведения личного/семейного бюджета. Если не было учета доходов и расходов, нет финансовых целей с планом их достижения, о финансовой стабильности приходится только мечтать;
  • систематическое нарушение финансовой дисциплины: эмоциональные покупки, нерациональное потребление, торопливость в принятии финансовых решений, отсутствие планирования выливаются в регулярный дефицит бюджета, который вынуждает "залезать" в сбережения, наращивать долги (хуже-просроченную задолженность) и не позволяет достигать финансовых целей;
  • отсутствие накоплений. Если в течение года сберегать не удавалось, а подушки финансовой безопасности нет, высок риск финансового шока даже в не самой чрезвычайной ситуации. Отсутствие запаса средств на автономное обеспечение жизнедеятельности и покрытия обязательных платежей хотя бы на 3 (лучше-на 6 месяцев) не позволит успешно преодолеть трудности (в случае потери/решения о смене работы, болезни, поломки техники), лишает возможности иметь запас времени на урегулирование сложной ситуации, минимизацию негативных финансовых последствий.
Если ошибки обнаружены, для будущего финансового благополучия недостаточно только загадать желание в новогоднюю ночь, придется всерьез потрудиться:
  • проанализируйте свой бюджет за год: понимание того, куда "утекают" деньги позволит найти способы оптимизации трат (бороться со спонтанными приобретениями, планировать свои расходы, отказаться от ненужного). При этом оптимизация не всегда только о сокращении потребления. В процессе анализа своих трат может выявиться проблема перерасхода по одной статье расхода в ущерб другой. Например, если приобретение одежды, регулярная смена гаджетов и развлечения влияют на возможность оплаты обучения, необходимого лечения, это повод для тревоги. Важно расставить приоритеты при расходовании средств. Например, что визит к стоматологу важнее нового пальто. Пальто тоже необходимо? Если да, его покупку можно заложить в бюджет, установив посильный срок для его приобретения;
  • оцените возможности увеличения дохода (смена работы, возможности дополнительного дохода). Выше головы не прыгнешь, однако затяжные финансовые трудности нередко служат стимулом к тому, чтобы решиться на то, о чем думал давно: повысить свою квалификации/профессиональную компетенцию, сменить деятельность/место трудоустройства, монетизировать хобби и другое.
  • оцените свои риски. Если за год случались непредвиденные ситуации, подумайте над тем, как их избежать или минимизировать потери. В ряде ситуаций поможет наличие финансового резерва, в других стоит задуматься о добровольном страховании;
  • подумайте над финансовым планом на следующий год, спланируйте этапы достижения финансовых целей. Это поможет сбалансированно распределять финансовые ресурсы, установить приоритеты и развивать навыки осознанного финансового поведения. На начальном этапе не ставьте слишком глобальные цели с финансово непосильным графиком достижения. Цели должны быть четко сформулированы и достижимы в следующем году. Например, сначала запланируйте направить усилия на создание подушки безопасности и снижение финансовой нагрузки через избавление от долгов (погашение кредита, займа с самой высокой процентной ставкой или начать с самой небольшой задолженности);
  • тренируйте привычку сберегать. Копить под матрасом не выгодно - инфляционных потерь таким способом не избежать. Выбор инструментов для накоплений зависит от поставленной цели, срока ее достижения и требований к возможности досрочного изъятия средств. Поэтому проанализируйте, какие финансовые инструменты подходят больше всего именно вам. Для краткосрочных целей, а также для создания подушки безопасности подойдут консервативные (например, накопительный счет или вклад), при долгосрочном планировании к банковским депозитам могут присоединяться инвестиционные продукты и долгосрочные инструменты сбережений.
Чтобы начать новую жизнь, ждать Нового года вовсе не обязательно - начните сейчас. Подготовка к празднованию может стать хорошей финансовой тренировкой по рациональному использованию бюджета, корректировке своего финансового поведения. В предпраздничном ажиотаже легко выйти за границы своих финансовых возможностей, забыть про обязательные расходы января. Контролируйте эмоциональные траты, рассмотрите возможности разумной оптимизации расходов, составьте подробный праздничный бюджет по своим финансовым возможностям и не выходите за его границы. Тогда уже в новогоднюю ночь можно будет похвалить себя за это небольшое, но важное достижение и двигаться дальше.
Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковФинансыОльга ДайнекоМинфин
 
 
